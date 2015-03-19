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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月19日

*工商时报：

--陆委会主委夏立言表示，立法院总质询结束后，朝野两党都表态有意审查两岸协议监督条例，一旦监督条例通过，ECFA(两岸经济合作协议)后续的服贸与货贸等协议的僵局可以跟着打开。

--国际板外币债热潮续发烧，且今年来公债殖利率偏空影响，公司债上半年恐怕不乐观，预料总量将远低于去年同期的1,900亿台币，甚至不排除较去年下半年的950亿台币更低；券商主管认为，台电债标售结果，也将影响上半年其他公司债发行态度，并且在年期及金额上更审慎调整。

--负责建置信用卡大数据平台的联合信用卡中心，已积极启动相关作业。联合信用卡中心董事长董事长刘灯城指出，联合信用卡中心最快本月会将建置信用卡大数据平台的计划书报送金管会，已规划未来五年内该平台将涵盖约80亿笔信用卡交易资料分析，并力拚年底前让信用卡大数据平台上线。

*经济日报：

--水情猛拉警报，旱灾中央灾害应变中心第二次工作会报今日将决定是否提早第三阶段限水，实施时间不排除从5月底提前至4月中旬。

--许多投资人接获财政部税务机关发出的证所税通知函，且要求在10日内办理申报，引发市场哗然。市场传出，查税追缴令万箭齐发，约逾15万张。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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