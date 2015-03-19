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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报3月19日

* 头版头条：

--腾讯 的微信支付用户数最新达1亿户，而“朋友圈”亦开始拓展广告业务，成为市场对腾讯的两大新憧憬。

* 其他：

--中国电信 董事长王晓初称，今年为“4G元年”，故投资较大，全年资本开支大增逾4成至1,078亿元人民币，其中约有610亿元为4G相关投资，相信资本开支明年起会逐步回落。。

--环球资本需求趋严，汇丰控股 征求股东授权豁免发行股本20%的上限，因一旦可换股债触发换股条件，债券换股可能超过20%股本，滙丰将于股东周年大会上征求股东同意。

--国泰航空 受累于燃油对冲合约盈转亏，去年纯利仅升20.2%，逊于市场预期。公司管理层称，若油价维持约60美元，今年净燃油成本可节省50亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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