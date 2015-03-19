路透专访：英国DMO官员担忧债券市场流动性进一步降低

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透伦敦3月18日 - 英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman周三表示，因流动性下降及美国货币政策前景益发不确定，英国公债市场的波动性可能加剧。
Stheeman表示，随着监管收紧和业务模式改变，银行交易公债和其他债券的意愿降低。
自金融危机以来，监管机构要求那些有意进行债券交易的银行提列更多资金拨备。一些银行也认为债券市场业务利润不高，纷纷削减相关业务，其中公司债市场受到影响最大。
“直觉告诉我，债券市场未来几年的流动性可能更少，”Stheeman在接受路透采访时表示。此前DMO在财政大臣欧思邦公布年度预算报告后发布了下一财年的发债计划。
DMO周三称，下一年度可能需发行1,334亿英镑(1,963亿美元)公债以填补预算赤字，较本月底结束的当前财年的1,259亿英镑有所增加。
尽管英国自2010年以来已将预算赤字削减一半，与GDP之比降至5%，但仍是赤字最高的发达经济体之一。今年净公共债务预计将达到近1.5万亿英镑。
大量的债务需要进行再融资，是英国计划下一年度28%的新发行公债期限超过15年的原因之一；当前年度这一比例为27%。
另一原因是公债收益率(殖利率)较低，其中30年期公债 收益率在周三尾盘低于2.4%，1月底时曾创下记录低点2.04%。
Stheeman称，投资者不应想当然认为DMO会无限地提高长债发行比例。
随着借贷需求下降，缩减每年债务再融资规模的压力将减轻。短期和长期公债相对价格的变化可能也会改变长债的投资价值。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)