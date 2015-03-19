路透专访：英国DMO官员担忧债券市场流动性进一步降低

路透伦敦3月18日 - 英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman周三表示，因流动性下降及美国货币政策前景益发不确定，英国公债市场的波动性可能加剧。

Stheeman表示，随着监管收紧和业务模式改变，银行交易公债和其他债券的意愿降低。

自金融危机以来，监管机构要求那些有意进行债券交易的银行提列更多资金拨备。一些银行也认为债券市场业务利润不高，纷纷削减相关业务，其中公司债市场受到影响最大。

“直觉告诉我，债券市场未来几年的流动性可能更少，”Stheeman在接受路透采访时表示。此前DMO在财政大臣欧思邦公布年度预算报告后发布了下一财年的发债计划。

DMO周三称，下一年度可能需发行1,334亿英镑(1,963亿美元)公债以填补预算赤字，较本月底结束的当前财年的1,259亿英镑有所增加。

尽管英国自2010年以来已将预算赤字削减一半，与GDP之比降至5%，但仍是赤字最高的发达经济体之一。今年净公共债务预计将达到近1.5万亿英镑。

大量的债务需要进行再融资，是英国计划下一年度28%的新发行公债期限超过15年的原因之一；当前年度这一比例为27%。

另一原因是公债收益率(殖利率)较低，其中30年期公债 收益率在周三尾盘低于2.4%，1月底时曾创下记录低点2.04%。

Stheeman称，投资者不应想当然认为DMO会无限地提高长债发行比例。