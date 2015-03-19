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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 08:48 BJT

日本热股：任天堂股价上扬逾20%，延续宣布进军手游领域后的涨势

路透3月19日 - 日本任天堂股价上扬逾20%，延续其宣布进军手机游戏领域后的涨势。与任天堂合作的DENA股票尚无成交，连续第二天在涨停水准堆积大量买单。(完)

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