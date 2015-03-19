《中国重要政经日程》--3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
==========================今日重要政经日程==========================
3/19（周四）
--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。
==========================近期重要政经日程==========================
3/21（周六）
--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。
3/25（周三）
--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。
3/26（周四）
--博鳌亚洲论坛2015年年会于3月26日-29日在海南省博鳌召开，国家主席习近平将出席年会开幕式。
--第九届中国私募基金高峰论坛于3月26-28日在深圳召开。
3/28(周六)
--“第五届中国小额信贷机构联席会年会”定于28日-29日在北京召开，并发布《2014中国小额信贷机构竞争力发展报告》及《中国小额贷款公司社会责任报告》。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮；审校 沈燕)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券