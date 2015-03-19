英国经济：财政大臣降低预算盈余目标，但上调经济增长预估

路透伦敦3月18日 - 英国财政大臣欧思邦(George Osborne)周三降低了他对英国未来预算盈余设定的目标，同时上调了经济增长预估，希望借此向选民表明英国经济复苏势头已经确立。

欧思邦周三在向议会提交年度预算报告时称，2019/20年度的预算盈余目标较他三个月前宣布的目标大幅下调。

“我们选择动用我们所拥有的一切额外资源来减少赤字和债务，这也是这份预算报告的核心结论，”欧思邦向议会表示。

“这是一份让英国在从撙节到繁荣道路上又迈出一大步的预算报告，”欧思邦说。

目前预计2019/20财年预算盈余为70亿英镑，远远低于欧思邦在去年年底设定的230亿英镑目标。

**上调增长预估**

欧思邦说，英国2015年经济料将增长2.5%，高于12月预计的2.4%，并称英国人今年的生活标准将高于2010年他上任时。

他还援引英国独立预算预测者给出的预估说，2016年经济增幅料为2.3%，高于12月预估的2.2%。