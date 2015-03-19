英国经济：财政大臣降低预算盈余目标，但上调经济增长预估

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透伦敦3月18日 - 英国财政大臣欧思邦(George Osborne)周三降低了他对英国未来预算盈余设定的目标，同时上调了经济增长预估，希望借此向选民表明英国经济复苏势头已经确立。
欧思邦周三在向议会提交年度预算报告时称，2019/20年度的预算盈余目标较他三个月前宣布的目标大幅下调。
“我们选择动用我们所拥有的一切额外资源来减少赤字和债务，这也是这份预算报告的核心结论，”欧思邦向议会表示。
“这是一份让英国在从撙节到繁荣道路上又迈出一大步的预算报告，”欧思邦说。
目前预计2019/20财年预算盈余为70亿英镑，远远低于欧思邦在去年年底设定的230亿英镑目标。
**上调增长预估**
欧思邦说，英国2015年经济料将增长2.5%，高于12月预计的2.4%，并称英国人今年的生活标准将高于2010年他上任时。
他还援引英国独立预算预测者给出的预估说，2016年经济增幅料为2.3%，高于12月预估的2.2%。
“我们看到正在出现真正的全国性复苏，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。