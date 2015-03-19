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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:40 BJT

《香港报摘》--信报3月19日

* 头版头条：

--科网巨头腾讯控股 去年纯利按年增长53.59%，主要由增值服务及网络广告收入急升带动，然第四季微信及QQ手机游戏的收入增幅却大不如前。另外，公司总裁刘炽平预告，微众银行将于4月开业，主要向小微企业及消费者借贷，暂不吸纳存款。

* 其他：

--瑞信将今年香港经济增长预测由2.4%降至1.6%，明年预测也由3.3%降至2.2%，并同时上调今年底及明年底失业率预测分别至3.5%及4%，因旅游业失去增长动力。

--东亚银行 落实以每股29.5576港元，向三井住友银行配售新股，集资65.795亿港元。

--中华煤气 去年度纯利71.09亿港元，按年增3.73%，末期息维持每股派0.23港元并按每10股送1股基准派送红股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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