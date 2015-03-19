券商观点：美联储6月加息降温，人民币汇率压力或将减轻--华创

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透北京3月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，在加息前希望对通胀回升到2%有合理信心，且能看到劳动力市场持续改善。华创宏观团队对此解读认为，美联储在FOMC声明中删除“耐心”措辞，撤销对公众利率将维持在低位的承诺，这将增强利率的不确定性，6月加息降温，人民币汇率所受冲击或减轻。
报告并认为，去掉“耐心”措辞预示着，美联储在今年晚些时候将会加息。然而，美联储官员们本身并不确定何时会加息，美联储面临更为模糊指引的挑战，利率走势“不确定”也将考验投资者。
以下为报告要点摘录：
1、美联储下调增长和通胀预期，但对经济和就业偏乐观。美联储预计2015年GDP增速为2.3~2.7%，12月会议时的这项预期为2.6%~3%；核心通胀为0.6%~0.8%，12月会议时的这项预期为1%~1.6%；2015年失业率为5%~5.2%，12月会议时的这项预期为5.2%~5.3%；长期失业率为5%~5.2%，12月会议时的这项预期为5.2%~5.5%。美联储继续预测美国经济增长将高于趋势增速，预测就业市场将持续改善。17位委员中，有15人预计今年会加息，但他们大幅下调了利率可能上涨的高度。然而，美国2015年开年的经济表现可能创下至少2000年以来的最差表现。截至今年3月，已公布的经济数据中接近七成不及预期。美国除了劳动力市场持续升温外，其余经济数据的表现均乏善可陈。同时，油价最糟糕的时候并没有过去，页岩油的出现令原油表现与历史经验呈现很大不同，没人能够真正预测油价的L型底部会延续多久。达拉斯分行最新公布的2015年1月的Trimmed Mean PCE通胀率（这被视为衡量通胀水平最好指标），跌至历史新低的-0.26，这充分说明目前美国通胀水平尚未筑底。
2、美联储期待更好地平衡透明度和灵活度。删除“耐心”措辞还表明，美联储在努力摆脱声明中措辞对行动的束缚。这是因为，如果美联储在此次会议上不去掉“耐心”措辞，那么就意味着今年4月和6月会议上都不会加息，然而一些有投票权的官员们认为6月加息是一个选项。同时官员们希望，随着经济不断好转，经济对低利率的依赖度能够降低，且拥有更多的灵活性来应对新的信息和经济发展形势（这包括劳动力市场、通胀压力、通胀预期、以及金融市场和国际市场的数据）。许多官员认为，2004~2006年间，美联储表示将审慎加息是错误的，因为它限制了美联储的行动；耶伦在12月会议上也称，美联储可能不太会像以往那样，在每次会议上都给出明确的下步行动。但很显然，美联储在增加灵活度的同时，也将失去部分透明度。
3、美联储面临更为模糊指引的挑战。删除“耐心”措辞后，事实上美联储将面临进退两难的局面。尽管美联储标榜自己的行动难以预测，但市场最终还是会推测美联储行动的步伐。为避免令市场情绪不安，造成不良负反馈，美联储有动机考虑投资者的预期。因此，尽管美联储删除“耐心”措辞，投资者仍可从声明和美联储官员言论中，预判美联储未来的行动。人们并非转向一个完全没有指引的时代。
4、利率走势“不确定”将考验投资者。尽管美联储删除了“耐心”措辞，但同时下调了经济和通胀预测，且多数美联储官员预期今年将会加息，但加息步伐也会较慢。声明公布后，标普500指数反弹，黄金与原油上涨，美国10年期国债收益率下跌，美元指数下跌。这显然意味着市场对声明的解读为偏鸽派。然而，我们应从相对长远的角度来看待这个问题。理论上，利率走势“不确定”，意味着投资者难更能估计资金成本，这可能导致市场出现更大的波动性，特别是在投资者已经习惯了清晰的利率指引的情况下。
5、美联储6月加息降温。目前，联邦基准利率期货依然显示9月份加息概率高于6月。事实上，投资者过分关注美联储对非农数据的态度，而忽略了公司盈利和经济数据的疲软。尽管美国劳动力市场持续回暖，但通胀并没有朝着美联储2%的目标前进。此外，虽然市场对风险升级和进一步崩盘的讨论到处都有，但美联储决策者似乎并未将其纳入政策讨论当中。以史为鉴，1937年至1938年3月期间，美联储通过几次加息收紧货币政策。随即债券市场出现大规模抛售（图1），股市暴跌超过50%（图2），这促使美联储最后逆转了政策。而2010年的瑞士和2006年的日本也由于经济再次遭受冲击和面临通缩压力，均在加息之后重新降息（图3和4）。此外，美国金融研究办公室评估，美联储基准利率变化100bp，将令美国债券共同基金损失5.6%。这可能会引发对新兴市场资产的新一轮抛售。
6、美元指数短线丧失强劲上行动能。市场对声明的解读整体偏鸽派。短线疲软的美元将缓解对大宗商品价格的打压。但我们仍倾向于认为，油价会在三季度明显反弹，以铜为代表的贱金属会在二季度反弹，而短期内黄金可能受益。不过，虽美联储对加息时间的表述依旧模糊，但部分市场人士仍然维持今年6月加息的预期。
7、人民币汇率所受压力或将减轻。美元指数短线丧失强劲上行动能将利多人民币汇率。与此同时，短短几天时间内，英国、法国、意大利、德国争相表态要加入中国主导的亚洲基础设施投资银行。这使得在IMF将很快重新评估特别提款权（SDR）之际，人民币被纳入SDR货币篮子的概率大大提升。这些因素促使人民币可能在下个季度企稳，甚至走高至年初水平。事实上，“跌跌不休”的人民币汇率近期已经呈现企稳反弹的态势。在利率汇率联动机制愈益彰显的背景下，人民币汇率的持稳和反弹，有助于提升国内货币政策的自主性和灵活性，为适时适度地调整货币政策工具应对通缩风险创造条件。(完) (整理 李铮; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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