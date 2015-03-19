券商观点：美联储9月首次加息的可能性最大--中金海外宏观

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透北京3月19日 - 中金海外宏观发布的报告称，美联储刚刚发布FOMC会议声明，耶伦随后举行了新闻发布会。可以说，这次会议声明中对加息前瞻指导的改变（删除“be patient”），及随后新闻发布会上耶伦的鸽派态度，完全符合市场预期。预计美联储9月首次加息的可能性最大。
以下为券商报告全文：
美联储刚刚发布FOMC会议声明，耶伦随后举行了新闻发布会。可以说，这次会议声明中对加息前瞻指导的改变（删除“be patient”），及随后新闻发布会上耶伦的鸽派态度，完全符合市场预期。不过这次会议也给市场带了的一大惊喜：在最新发布的预测数据中，FOMC委员对2015年底基准利率预测的中位值从此前的1.125%下降到了0.625%。即，目前大多数委员预计今年最多加息两次（至0.50~0.75%），而此前是四次（至1.00~1.25%）。
关于此次FOMC会议，我们此前最重要的判断是会后欧元/美元（及美元指数）的走势，目前来看这一判断是对的：会议声明发布后，欧元对美元迅速走高至1.09，涨幅超过3%；美元指数迅速回落至97.2，跌幅超过2%！ 往前看，短期内（3个月），预计欧元对美元汇率将继续反弹或至少维持在目前的低位；中长期看（3-12个月），基于欧美日货币政策差、增长差，预计欧元对美元将继续走弱，美元指数将继续趋势性走强。
我们仍旧判断9月首次加息的可能性最大。尽管不能排除6月加息的可能性，但我们仍旧认为9月加息是一个更合理的时间点：1）当前通胀无压力，美联储不急于加息。1月CPI同比增速跌至负0.1%，尽管核心CPI和核心PCE价格指数仍旧稳定，但至少短期内通胀大幅上行的可能性很低。
2）作为美联储实施货币政策的一贯原则，在作出任何重大政策改变之前，都会先与市场充分沟通，试探市场的反应。最好的一个例子是美联储退出QE3时的沟通策略：2013年5月，伯南克表示将在未来几个月削减资产购买规模，随后市场大幅下挫；之后市场普遍预期美联储将在9月开始QE减量。不过意外的是，2013年9月FOMC会议决定维持当前QE购买力度。最后在过了三个月以后，在市场充分预期之后，2013年12月美联储才宣布QE减量。
3）从FOMC最新的预测来看，2015年底基准利率中位值为0.625%（即0.50~0.75%），这对应着年内加息两次，9月和12月各一次的可能性最大。（完） (整理 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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