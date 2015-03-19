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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月19日

路透香港3月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7558港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周三收高227.11点，或1.27%，报18,076.19点。因美联储会议声明缓解升息忧
 虑。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       137.230    3.36      22896            10.643       2.34
 中国铝业                      11.990    1.44      30329             3.720       0.53
 中国移动                      67.390    2.29     163409           104.533       1.00
 中国人寿                      63.270    1.98      42089            32.714       1.13
 中石油                       108.400    3.12      33437             8.407       2.03
 中石化                        79.920    1.61      51358             6.198       0.79
 汇丰控股                      43.090    1.99    3266692            66.839       1.43
 中电信                        63.410    2.79      14429             4.918       1.61
 中国联通                      15.480    1.18      62374            12.006       1.40
 兖州煤业                       7.970    0.63      14387             6.181       0.35
 华能国际                      48.220    1.73      16159             9.350       1.63
 南方航空                      29.230   -3.82      14827             4.534      -1.86
 东方航空                      26.080   -2.87       4388             4.045      -1.09
 中芯国际                       4.360    0.23       4673             0.676      -0.54（完）

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