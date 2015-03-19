《交易视点》台债殖利率料走低，应区间偏多操作--元大宝来证

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透台北3月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场在美联储发表声明前，交投放缓，多空双方仍各持看法，殖利率仅在前一日收盘利率附近盘整，等待美联储新的货币政策结果出炉。
美联储发表最新的货币政策声明如同市场预期剔除“保持耐心”一词，但对主席叶伦谈话偏鸽派解读，未来经济评估将愈趋谨慎及通膨态度温和，升息步调放缓，美国公债殖利率全面下滑，终场指标10年期公债 收在1.949%，与前一交易日殖利率下滑10.9基点。
市场对于美联储主席叶伦谈话解读为升息需视整体经济状况及通膨反应来决定步调，而目前经济数据表现好坏参半，前景评估需更为谨慎，故认为升息时点可望延后至9月，有机会带动台债公债殖利率随美债走势下滑，配合公债将减量发行下，以区间偏多操作预估本周殖利率10年券 成交区间为1.55%-1.65%，五年券 在1.05%-1.15%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券