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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:44 BJT

《交易视点》台债殖利率料走低，应区间偏多操作--元大宝来证

路透台北3月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场在美联储发表声明前，交投放缓，多空双方仍各持看法，殖利率仅在前一日收盘利率附近盘整，等待美联储新的货币政策结果出炉。

美联储发表最新的货币政策声明如同市场预期剔除“保持耐心”一词，但对主席叶伦谈话偏鸽派解读，未来经济评估将愈趋谨慎及通膨态度温和，升息步调放缓，美国公债殖利率全面下滑，终场指标10年期公债 收在1.949%，与前一交易日殖利率下滑10.9基点。

市场对于美联储主席叶伦谈话解读为升息需视整体经济状况及通膨反应来决定步调，而目前经济数据表现好坏参半，前景评估需更为谨慎，故认为升息时点可望延后至9月，有机会带动台债公债殖利率随美债走势下滑，配合公债将减量发行下，以区间偏多操作预估本周殖利率10年券 成交区间为1.55%-1.65%，五年券 在1.05%-1.15%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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