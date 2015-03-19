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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:48 BJT

《交易视点》美国FOMC会后声明温和，有利台债短多--群益金鼎证券

路透台北3月19日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美国FOMC(联邦公开市场委员会)会后声明相当温和，并下调经济、通膨预估与目标利率，短线有利债市。台湾10年券殖利率区间预估在1.55-1.62%，五年券预估在1.03-1.10%。

IRS市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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