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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:11 BJT

金砖国家：3月18日股汇市收盘纵览

路透3月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.81%或7.67点报956.73点。

中国股市：沪综指收升2.1%续创近七年新高，各板块轮番上扬

中国汇市：人民币升至近两月高点因美指续跌，创近一年最大日涨幅

香港股市：恒生指数收高近1%，追随内地股市升势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收升2.47%，报51,526.19点。

　　巴西汇市：雷亚尔盘中一度低见3.279，但在美联储公布政策声明后扳回跌幅。雷亚尔兑美元 周三收报3.2128/41，上日收报3.2290/10。

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南非股市：小幅收低，投资者等待美联储政策声明。指标Top-40绩优股指数 收低0.2%，报46,181点；综合指数 亦跌0.2%，报52,187点。

南非汇市：兰特兑美元走坚，市场聚焦美联储货币政策声明

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印度股市：受蓝筹股跌势拖累收低，在美联储公布声明前市场笼罩谨慎气氛。指标BSE指数 收低0.4%，报28,622.12点，NSE指数 收低0.43%，报8,685.90点。

印度汇市：卢比兑美元收盘变动不大报62.69/70，上日收报62.70/71。市场在等待美联储为期两天的政策会议结果。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 升2.22%，报841.050点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.59%，报461.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升3.44%至59.335卢布；卢布兑欧元 升0.98%至64.548卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)

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