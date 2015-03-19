《中国债券市场每日交易备忘》--3月19日

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--3/24 汇丰制造业PMI初值 3月

--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月

--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）

中国国际投资头寸表（正式数）

中国外债数据（正式数） 2014年四季度

中国货物和服务贸易 2月

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。

--中国国务院周三明确《政府工作报告》的部门责任和分工，表示要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，帮助企业和基层破解难题，稳定和扩大就业。

--英国、法国、意大利和德国均已决定加入亚投行，这一消息带给资本市场的连锁反应尚未演绎完毕，即将召开的博鳌论坛又给市场带来好消息。本届博鳌论坛除发布多个区域合作报告外，备受关注的“一带一路”规划有望在近期公布，不排除有在博鳌论坛前后亮相的可能。分析人士表示，在亚投行扩围和博鳌论坛召开的双重催化作用下，“一带一路”和区域发展概念将使A股迎来新一轮上涨。

--根据财政部工作安排，今年建筑业、房地产业、金融业、生活服务业将纳入营改增范围。专家表示，今年是营改增收官之年。在上述行业中，金融业由于涉及相关企业多、系统改造工作量大等因素，将排在改革推进次序的末位。房地产业虽然目前税负较高，但营改增之后，实际税负会增加还是减少并不确定。(完)