《中国债券市场每日交易备忘》--3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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--3/24 汇丰制造业PMI初值 3月
--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月
--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）
中国国际投资头寸表（正式数）
中国外债数据（正式数） 2014年四季度
中国货物和服务贸易 2月
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。
--中国国务院周三明确《政府工作报告》的部门责任和分工，表示要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，帮助企业和基层破解难题，稳定和扩大就业。
--英国、法国、意大利和德国均已决定加入亚投行，这一消息带给资本市场的连锁反应尚未演绎完毕，即将召开的博鳌论坛又给市场带来好消息。本届博鳌论坛除发布多个区域合作报告外，备受关注的“一带一路”规划有望在近期公布，不排除有在博鳌论坛前后亮相的可能。分析人士表示，在亚投行扩围和博鳌论坛召开的双重催化作用下，“一带一路”和区域发展概念将使A股迎来新一轮上涨。
--根据财政部工作安排，今年建筑业、房地产业、金融业、生活服务业将纳入营改增范围。专家表示，今年是营改增收官之年。在上述行业中，金融业由于涉及相关企业多、系统改造工作量大等因素，将排在改革推进次序的末位。房地产业虽然目前税负较高，但营改增之后，实际税负会增加还是减少并不确定。(完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券