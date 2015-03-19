《中国报摘》--其他报纸重要消息3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
**上海证券报**
--经过近半年测试，全国股转系统指数（新三板）昨日正式发布上线；首批发布的两只指数分别为全国中小企业股份转让系统成份指数及做市成份指数；全国股转系统公司总经理谢庚表示，未来将针对不同投资需求不断推出其他指数，完善指数产品。
--鹏博士 公告称，拟以19.95元人民币/股的价格向深圳光启、杨学平（公司董事长、实际控制人）等8名对象定向增发约2.5亿股股份，所募不超过49.88亿元在扣除发行费用后将全部用于“家庭智能无线感知网”项目。
--《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》近日下发，其中将2015年全国新增光伏电站规模设定为17.8GW，这一数据远高于征求意见稿的15GW。一位接近国家能源局的人士透露，此次新增的建设规模主要用于光伏扶贫的项目指标。
--电广传媒 将携手美国好莱坞最大独立制片商狮门影业，在未来三年内投资15亿美元合拍50部大片。周三双方联合发布合作的首批片单，包括《埃及众神站》、《惊天魔道团2》等。
**东方早报**
--平安集团 宣布，将整合平安直通贷款业务、陆金所辖下的P2P小额信用贷款，以及平安信用保证保险事业部三个模块的业务管理团队，或将合并成中国最大的消费金融服务提供商之一。
**金融时报**
--国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松表示，今年外管局将有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，防范跨境资金流动风险。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券