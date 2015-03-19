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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月19日

**上海证券报**

--经过近半年测试，全国股转系统指数（新三板）昨日正式发布上线；首批发布的两只指数分别为全国中小企业股份转让系统成份指数及做市成份指数；全国股转系统公司总经理谢庚表示，未来将针对不同投资需求不断推出其他指数，完善指数产品。

--鹏博士 公告称，拟以19.95元人民币/股的价格向深圳光启、杨学平（公司董事长、实际控制人）等8名对象定向增发约2.5亿股股份，所募不超过49.88亿元在扣除发行费用后将全部用于“家庭智能无线感知网”项目。

--《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》近日下发，其中将2015年全国新增光伏电站规模设定为17.8GW，这一数据远高于征求意见稿的15GW。一位接近国家能源局的人士透露，此次新增的建设规模主要用于光伏扶贫的项目指标。

--电广传媒 将携手美国好莱坞最大独立制片商狮门影业，在未来三年内投资15亿美元合拍50部大片。周三双方联合发布合作的首批片单，包括《埃及众神站》、《惊天魔道团2》等。

**东方早报**

--平安集团 宣布，将整合平安直通贷款业务、陆金所辖下的P2P小额信用贷款，以及平安信用保证保险事业部三个模块的业务管理团队，或将合并成中国最大的消费金融服务提供商之一。

**金融时报**

--国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松表示，今年外管局将有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，防范跨境资金流动风险。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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