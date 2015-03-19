国际油市：美国原油期货跌向44.50美元，但美元疲弱带来支撑

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加960万桶，增幅接近预期的三倍，库存总量达4.5851亿桶，创下自EIA开始每周报告原油库存以来的最高水平。

EIA称，上周库欣的原油库存增加286.5万桶。库欣原油库存总量达到5,440万桶，为EIA开始追踪库欣库存数据以来的最高。

分析师周三表示，若油价持续下滑，美国页岩油生产商或将面临又一轮支出削减，这可能严重损害美国油田服务行业，并可能加剧美国原油产量更加速下降的预期。

消息人士周三称，印度料将从伊拉克进口800万桶石油，来充实其首度建立的战略石油储备(SPR)。

由于油价下跌削弱了投资的可行性，俄罗斯可能推迟投资高达550亿美元的“西伯利亚力量”项目，该项目将把两个新气田的天然气输送至中国。

官员表示，石油输出国组织(OPEC)寻求俄罗斯等非OPEC国家一道减产的努力几无进展，甚至制裁解除后伊朗原油出口可能增加的前景也不太可能增强双方的合作。 (完)

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