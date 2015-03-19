中国外汇：将全国推广外汇资本金意愿结汇，抑短期跨境资本流动--官员

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透北京3月19日 - 中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松表示，2015年上半年，外管局将在全国推广外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革。未来将研究在资本项目管制进一步放松的情况下，构建宏观审慎的跨境资本流动管理框架，借鉴相关国家的经验，避免短期跨境资本流动风险。
中国金融时报周四刊登对其专访称，今年将进一步促进直接投资便利化，继续研究推动境内机构外债宏观审慎管理试点与改革，并加快推进资本市场双向开放。
他指出，随着资本项目可兑换进程的稳步推进，在本外币利差和汇率变化预期存在的情况下，短期套利资金通过跨境投融资活动获利的动机仍然存在。
“外汇局对跨境资本流动保持密切关注，近年来在数据采集和系统整合方面做了大量工作，也制定了相应的应急预案；同时，也在研究通过价格调节手段，抑制货币交易的投机性和短期跨境资本流动。”郭松说。
他并表示，今年将稳步推进跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点，积极推广上海自贸区试点经验，将直接投资外汇登记下放银行办理，在全国范围内推广外商投资企业外汇资本金意愿结汇政策。
“外商投资企业可根据自身实际经营需要，自主选择外汇资本金的结汇时间和金额，并通过结汇待支付账户进行人民币收付。在人民币汇率进入双向波动区间的背景下，这一政策将更好地满足外资企业经营和资金运作需求，对促进涉外经济发展具有积极作用。”他称。
他并提到，外管局将继续研究宏观审慎管理框架下调控外债和资本流动的市场化手段，做好防范资本流动冲击的政策预案。将配合相关部门继续推动利率、汇率等市场化改革。
此外，将完善合格机构投资者制度，扩大机构范围、投资品种和投资额度。中国资本项目开放的顺序将按照先直接投资后证券投资、先长期资本后短期资本。
根据最新统计数据，中国40项资本项目交易中，已经有34项达到部分可兑换及以上水平，占比为85%。
中国国务院总理李克强两会后答记者问时曾表示，“中国正在逐步推进资本项下的人民币可兑换，这本身也表明，我们在推进资本市场的开放。”（完） (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券