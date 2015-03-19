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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:00 BJT

《交易视点》台债年后冷券卖压渐消化，多方持券信心提升--永丰金证券

路透台北3月19日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，农历年后涌现的冷券卖压逐渐消化完毕，提升市场多方持券信心，10年券标债后的利率高点预料将形成保护伞，利率上弹恐怕不易。五年券104/6 区间预期在1.02-1.12%。10年券104/5 区间预期在1.54-1.64%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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