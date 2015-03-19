中港个股：农行完成第二期400亿优先股发行，股息率5.5%

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透上海3月19日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周四公布了其第二期优先股的发行情况，募集资金400亿元，包括中国移动 、中国烟草等在内的27家机构获得配售，股息率为5.5%。
农行800亿优先股发行方案去年获得股东大会和监管层的批文通过，去年11月完成了首期400亿股的发行，首期股息率为6%。
由于定价采用基准利率和固定溢价方式，基准利率比照的是定价日前相关5年期国债收益率的平均值。农行两期的固定溢价部分分别为2.29%和2.24%，变化不大，导致股息率下降的主要是基准利率部分，国债收益率从3.71%下降至3.26%。
按照优先股相关管理办法，非公开发行优先股不能上市交易，但可以申请挂牌转让。此前第一期优先股已于2014年11月18日，在上交所综合交易平台面向适当投资者开始了转让，投资者限定数为不超过200人。
农行A股周三收报3.52元/股，最近一个月累计上涨6.34%。（完）
欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券