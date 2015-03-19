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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:06 BJT

中港个股：农行完成第二期400亿优先股发行，股息率5.5%

路透上海3月19日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周四公布了其第二期优先股的发行情况，募集资金400亿元，包括中国移动 、中国烟草等在内的27家机构获得配售，股息率为5.5%。

农行800亿优先股发行方案去年获得股东大会和监管层的批文通过，去年11月完成了首期400亿股的发行，首期股息率为6%。

由于定价采用基准利率和固定溢价方式，基准利率比照的是定价日前相关5年期国债收益率的平均值。农行两期的固定溢价部分分别为2.29%和2.24%，变化不大，导致股息率下降的主要是基准利率部分，国债收益率从3.71%下降至3.26%。

按照优先股相关管理办法，非公开发行优先股不能上市交易，但可以申请挂牌转让。此前第一期优先股已于2014年11月18日，在上交所综合交易平台面向适当投资者开始了转让，投资者限定数为不超过200人。

农行A股周三收报3.52元/股，最近一个月累计上涨6.34%。（完）

欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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