芝加哥期市：小麦期货创一个月高位，美元走弱提振出口前景

5月玉米CK5>上涨0.9%，至每蒲式耳3.78美元，上日收涨1%。 美元指数 重挫，成为美国大宗商品的利多要素。 出口展望低迷的预估持续笼罩市场，因巴西与阿根廷玉米与大豆收割进度已接近半数。 Farm Futures杂志发布的一项调查预估，美国大豆种植规模达到8,725万英亩；玉米预 计为8,834万英亩。 --------------------------------0028GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 516.50 5.75 +1.13% +2.58% 509.51 59 CBOT玉米 378.00 3.25 +0.87% +1.89% 389.18 48 CBOT大豆 972.25 7.25 +0.75% +1.86% 992.16 44 CBOT稻米 $10.97 -$0.07 -0.68% +3.25% $10.74 71 美国原油 $44.58 -$0.08 -0.18% +2.58% $49.32 31 汇率 欧元/美元 $1.089 $0.002 +0.22% +2.76% 美元/澳元 0.779 0.002 +0.27% +2.27% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张若琪/龚芳)