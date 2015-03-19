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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 09:23 BJT

芝加哥期市：小麦期货创一个月高位，美元走弱提振出口前景

5月玉米CK5>上涨0.9%，至每蒲式耳3.78美元，上日收涨1%。
    
    美元指数 重挫，成为美国大宗商品的利多要素。
    
    出口展望低迷的预估持续笼罩市场，因巴西与阿根廷玉米与大豆收割进度已接近半数。
    
    Farm Futures杂志发布的一项调查预估，美国大豆种植规模达到8,725万英亩；玉米预
计为8,834万英亩。
   　　 --------------------------------0028GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           516.50     5.75  +1.13%    +2.58%     509.51   59
    CBOT玉米           378.00     3.25  +0.87%    +1.89%     389.18   48
    CBOT大豆           972.25     7.25  +0.75%    +1.86%     992.16   44
    CBOT稻米           $10.97   -$0.07  -0.68%    +3.25%     $10.74   71
    美国原油           $44.58   -$0.08  -0.18%    +2.58%     $49.32   31
    汇率
    欧元/美元          $1.089   $0.002  +0.22%    +2.76%
    美元/澳元           0.779    0.002  +0.27%    +2.27%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张若琪/龚芳)

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