全球金市：金价接近两周高点，因美联储温和立场重挫美元

美联储在政策声明中剔除了“耐心”一词，进一步打开了在未来几个月加息的大门，但对经济复苏状况保持谨慎。美联储同时下修了利率调整路径预估。

联储主席叶伦也似乎为美元的强势感到不安，称这将“明显拖累”出口并拉低通胀。

此前良好的美国经济数据提升美联储将很快开始加息的预期，推动美元兑其他主要货币在今年已累计上涨近8%。同时全球主要央行货币政策存在差异也带来帮助。

由于升息疑虑加剧，黄金价格在本周早些时候跌至四个月低位。美联储的谨慎态度使一些投资者重新关注黄金。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持仓量周三上升0.24%至749.77吨，这是自2月20日以来的首次资金流入。

其他业内消息包括，知情消息人士称，洲际交易所(ICE)完成了对黄金指标定价的全面改革，几家银行周五将开始采用电子化手段为黄金定价。

迪拜黄金和商品交易所一位高级主管称，交易所正和当地一家银行进行深入会谈，计划推出现货金合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金