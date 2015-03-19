全球金市：金价接近两周高点，因美联储温和立场重挫美元

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
美联储在政策声明中剔除了“耐心”一词，进一步打开了在未来几个月加息的大门，但对经济复苏状况保持谨慎。美联储同时下修了利率调整路径预估。
联储主席叶伦也似乎为美元的强势感到不安，称这将“明显拖累”出口并拉低通胀。
此前良好的美国经济数据提升美联储将很快开始加息的预期，推动美元兑其他主要货币在今年已累计上涨近8%。同时全球主要央行货币政策存在差异也带来帮助。
由于升息疑虑加剧，黄金价格在本周早些时候跌至四个月低位。美联储的谨慎态度使一些投资者重新关注黄金。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持仓量周三上升0.24%至749.77吨，这是自2月20日以来的首次资金流入。
其他业内消息包括，知情消息人士称，洲际交易所(ICE)完成了对黄金指标定价的全面改革，几家银行周五将开始采用电子化手段为黄金定价。
迪拜黄金和商品交易所一位高级主管称，交易所正和当地一家银行进行深入会谈，计划推出现货金合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/秦德兴; 审校 张涛/徐文焰)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券