台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债急跌，反应美联储谈话仍显温和

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透台北3月19日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周四盘初随美债急跌。交易员指出,尽管美联储会后声明一如预期删除对升息耐心字眼，但美债解读美联储主席叶伦谈话仍显温和，令104/6殖利率盘中最低来到1.0105%，创发行前交易期间盘中新低。
〞早上马上就大致反应完(美联储利多)。〞一位大型民营银行台债交易员说。
美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和。
美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)