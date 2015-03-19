台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债急跌，反应美联储谈话仍显温和

美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)