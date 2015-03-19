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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:37 BJT

《独家新闻》印度将自伊拉克进口800万桶石油充实首个战略石油储备

路透新德里3月18日 - 印度料将趁着油价下跌之际，从伊拉克进口800万桶的石油来充实其首度建立的战略石油储备(SPR)，为供给过剩的油市带来一些支撑力道。

印度SPR的采购，可能有助抵销中国战略石油库存料暂停增补，以及亚洲炼厂开始春季岁休的影响。

两位知情消息人士表示，印度石油部周二指示国营炼厂印度石油公司(IOC) 及印度斯坦石油公司(HPCL) ，各求购相当两艘巨型油轮(VLCC)运量的5-6月到货巴士拉原油，总计有800万桶。

不愿具名的消息人士表示，该招标案预计本月发布，计划需在下周内阁会议上取得批准发布。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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