《香港报摘》--其他报纸重要消息3月19日

*明报：

--由新世界发展 创办人郑裕彤女婿孙耀江担任主席的联合医务公布，将与凤凰医疗 合组公司凤凰联合，各持股五成，共同扩展内地市场，预计未来3年在北京至少开设10间诊所。

*星岛日报：

--为分流一签多行内地客而选址落马洲的“边境购物城”将于今个月内向城规会递交申请，可望于十一黄金周开业，据知土地业权人包括恒基和新鸿基地产 。

--中华煤气 于上海自贸区新成立的“上海石油天然气交易中心”占7%权益，大股东为新华社中融投资公司，其他股东包括三大国有石油公司，预期6月正式营运。

*苹果日报：

--人民币在岸价接连两日扭转贬值并升至两个月高位，有交易员说，传闻四大行买人民币，揣测是代央行出手，为扩大滙率波幅政策出台铺路。

--瑞安房地产 今年合同销售目标为180亿元人民币，按年大增84.6%，当中100亿元来自出售商业项目，80亿元为住宅物业。

*东方日报：

--吉利汽车 首席财务官李轶梵称，去年俄罗斯卢布下跌对公司造成损失，为弥补该风险，最新一轮产品将会加价约10-15%，亦会研究其他对冲措施。

--利亚零售 去年核心经营盈利按年减9.01%，集团对今年前景持谨慎态度，预期消费意欲仍偏低，影响同店销售额及节庆期间的销售额。

*文汇报：

--建银亚洲将10万元人民币的3个月定存息率调高至4.7厘，6个月定息则高达4.65厘，但相关优惠只适用于建银亚洲综合理财客户，并须成功申请指定的信用卡。

--腾讯控股 主席马化腾于记者会上表示，未来有可能将文化平台分拆上市。

*大公报：

--金蝶国际 主席兼首席执行官徐少春表示，公司正在申请移动支付牌照，希望在网际网路金融领域有一番作为，未来不排除成立独立网际网路金融公司。

--海通国际 拟进行1:1的供股计划，供股价每股3.5港元，较周三收市价大幅折让33.71%。

--财经事务及库务局局长陈家强称，2014年经香港银行处理的人民币贸易结算交易达6.3万亿元人民币，当中粤港两地之间的结算量占比约两成，即达1.26万亿元人民币。（完）

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