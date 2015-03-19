《香港报摘》--其他报纸重要消息3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
*明报：
--由新世界发展 创办人郑裕彤女婿孙耀江担任主席的联合医务公布，将与凤凰医疗 合组公司凤凰联合，各持股五成，共同扩展内地市场，预计未来3年在北京至少开设10间诊所。
*星岛日报：
--为分流一签多行内地客而选址落马洲的“边境购物城”将于今个月内向城规会递交申请，可望于十一黄金周开业，据知土地业权人包括恒基和新鸿基地产 。
--中华煤气 于上海自贸区新成立的“上海石油天然气交易中心”占7%权益，大股东为新华社中融投资公司，其他股东包括三大国有石油公司，预期6月正式营运。
*苹果日报：
--人民币在岸价接连两日扭转贬值并升至两个月高位，有交易员说，传闻四大行买人民币，揣测是代央行出手，为扩大滙率波幅政策出台铺路。
--瑞安房地产 今年合同销售目标为180亿元人民币，按年大增84.6%，当中100亿元来自出售商业项目，80亿元为住宅物业。
*东方日报：
--吉利汽车 首席财务官李轶梵称，去年俄罗斯卢布下跌对公司造成损失，为弥补该风险，最新一轮产品将会加价约10-15%，亦会研究其他对冲措施。
--利亚零售 去年核心经营盈利按年减9.01%，集团对今年前景持谨慎态度，预期消费意欲仍偏低，影响同店销售额及节庆期间的销售额。
*文汇报：
--建银亚洲将10万元人民币的3个月定存息率调高至4.7厘，6个月定息则高达4.65厘，但相关优惠只适用于建银亚洲综合理财客户，并须成功申请指定的信用卡。
--腾讯控股 主席马化腾于记者会上表示，未来有可能将文化平台分拆上市。
*大公报：
--金蝶国际 主席兼首席执行官徐少春表示，公司正在申请移动支付牌照，希望在网际网路金融领域有一番作为，未来不排除成立独立网际网路金融公司。
--海通国际 拟进行1:1的供股计划，供股价每股3.5港元，较周三收市价大幅折让33.71%。
--财经事务及库务局局长陈家强称，2014年经香港银行处理的人民币贸易结算交易达6.3万亿元人民币，当中粤港两地之间的结算量占比约两成，即达1.26万亿元人民币。（完）
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券