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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 09:41 BJT

日本债市：10年期日债收益率跌至六周低点，因美联储利率立场温和

路透东京3月19日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周四下滑至六周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)就利率发表温和论调。

10年期日债收益率 下跌4.5个基点至0.315%，追随美债走势。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)

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