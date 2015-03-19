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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月19日-3月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月19日(四)

北京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问中国(至3月23日)。拉加德将与中国央行行长周小川及财长楼继伟等会面。

首尔--韩国央行总裁李柱烈将与本国地方银行总裁举行例行会议，讨论近期经济问题(2230)。

3月20日(五)

吉隆坡--东南亚国家联盟(ASEAN)央行总裁会议。马来西亚央行总裁洁蒂发表演说。

北京--经济合作暨发展组织(OECD)就启动其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会。(0300)。

布达佩斯--匈牙利央行常务董事Marton Nagy和副总裁Adam Balog在匈牙利商业领袖论坛上发表演说。

3月22日(日)

新德里--印度财政部长杰特利参加印度央行和印度证券交易委员会(SEBI)的理事会会议。

3月23日(一)

蒙特尼哥罗波德戈里察--欧洲央行执委科尔在庆祝蒙特尼哥罗央行、欧盟执委会和欧洲央行完成一项合作计划的活动中发表演说(1000)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至3月24日)。

3月24日(二)

新德里--亚洲开发银行(ADB)就2015年展望召开新闻发布会。

布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议，并于1300GMT公布利率决定。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

拉巴特--摩洛哥央行举行利率会议。

3月25日(三)

东京--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说。(0600)

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

3月26日(四)

中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。(1500)

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。(1300)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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