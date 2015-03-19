《新兴市场重要经济事件预告》--3月19日-3月26日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月19日(四)
北京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问中国(至3月23日)。拉加德将与中国央行行长周小川及财长楼继伟等会面。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将与本国地方银行总裁举行例行会议，讨论近期经济问题(2230)。
3月20日(五)
吉隆坡--东南亚国家联盟(ASEAN)央行总裁会议。马来西亚央行总裁洁蒂发表演说。
北京--经济合作暨发展组织(OECD)就启动其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会。(0300)。
布达佩斯--匈牙利央行常务董事Marton Nagy和副总裁Adam Balog在匈牙利商业领袖论坛上发表演说。
3月22日(日)
新德里--印度财政部长杰特利参加印度央行和印度证券交易委员会(SEBI)的理事会会议。
3月23日(一)
蒙特尼哥罗波德戈里察--欧洲央行执委科尔在庆祝蒙特尼哥罗央行、欧盟执委会和欧洲央行完成一项合作计划的活动中发表演说(1000)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至3月24日)。
3月24日(二)
新德里--亚洲开发银行(ADB)就2015年展望召开新闻发布会。
布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议，并于1300GMT公布利率决定。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
拉巴特--摩洛哥央行举行利率会议。
3月25日(三)
东京--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说。(0600)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
3月26日(四)
中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。(1500)
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。(1300)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券