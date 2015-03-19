港报社评：标时以行业为本，须务实磋商--星岛日报3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
标准工时委员会专责小组提出一篮子建议，简而言之是暂不设立全社会一刀切式的标准工时制度，改为先就各行各业订立标准工时安排，列明在雇佣合约，并且先从低薪雇员保障和工时较长的几个行业着手。这是覆盖面广又较务实的安排，各行业劳资磋商的过程则恐怕旷日持久。
标时委员会昨日讨论专责小组的建议，首项建议是规定所有雇佣合约列明工时、超时工资安排、吃饭时间等。这样做法的好处是有合约可依，不足之处是员工议价能力不及雇主，劳工界批评这样把合约「执靓」，反而是助长雇主把长工时「合法化」。
要避免产生这种强弱悬殊的情况，必须结合专责小组的第二项建议一起来做，就是有关行业的标准工时相关合约条款，是由行业内劳、资、官三方协商议定，而不是个别员工和老板单打独斗。换句话说，就是由全港性的三方协商标准工时，打散为按照行业来进行三方协商，协商所得出的共识，成为这个行业所有雇佣合约的法定标准条款。
这样做法的好处，是可以按照不同行业的工时特性，来拟订适合各行业的安排，设计出来的方案会细致得多。不过，由于每个行业有不同的工种，有些工种，例如司机，可以横跨多个行业，设计和议价的过程会相当复杂，需要较多时间，还有可能被拖到不知何年何月。
政府曾经推行工资保障运动，讲明两年改善不到问题就要立法推出最低工资制度，避免让问题无了期拖下去。政府如果有心推行标准工时，就要容许各行各业有足够时间务实商议，并且为万一长时间议而不决作出两手准备。
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券