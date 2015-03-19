港报社评：标时以行业为本，须务实磋商--星岛日报3月19日

标准工时委员会专责小组提出一篮子建议，简而言之是暂不设立全社会一刀切式的标准工时制度，改为先就各行各业订立标准工时安排，列明在雇佣合约，并且先从低薪雇员保障和工时较长的几个行业着手。这是覆盖面广又较务实的安排，各行业劳资磋商的过程则恐怕旷日持久。

标时委员会昨日讨论专责小组的建议，首项建议是规定所有雇佣合约列明工时、超时工资安排、吃饭时间等。这样做法的好处是有合约可依，不足之处是员工议价能力不及雇主，劳工界批评这样把合约「执靓」，反而是助长雇主把长工时「合法化」。

要避免产生这种强弱悬殊的情况，必须结合专责小组的第二项建议一起来做，就是有关行业的标准工时相关合约条款，是由行业内劳、资、官三方协商议定，而不是个别员工和老板单打独斗。换句话说，就是由全港性的三方协商标准工时，打散为按照行业来进行三方协商，协商所得出的共识，成为这个行业所有雇佣合约的法定标准条款。

这样做法的好处，是可以按照不同行业的工时特性，来拟订适合各行业的安排，设计出来的方案会细致得多。不过，由于每个行业有不同的工种，有些工种，例如司机，可以横跨多个行业，设计和议价的过程会相当复杂，需要较多时间，还有可能被拖到不知何年何月。

政府曾经推行工资保障运动，讲明两年改善不到问题就要立法推出最低工资制度，避免让问题无了期拖下去。政府如果有心推行标准工时，就要容许各行各业有足够时间务实商议，并且为万一长时间议而不决作出两手准备。

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