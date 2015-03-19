版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:37 BJT

中港个股：金隅股份A股和H股双双停牌，待筹划非公开股票发行

路透香港3月19日 - 中国水泥和地产商--北京金隅股份有限公司 A股和H股周四双双停牌，以待公司筹划非公开发行股票计划。

停牌前，金隅H股周三收报6.58港元，A股报10.06元人民币。

该公司的声明称，经公司申请，其股份自周四起停牌不超过10个交易日。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐