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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:36 BJT

美国个股：雅虎将撤出在中国的剩余业务--WSJ

路透3月18日 - 华尔街日报(WSJ)引述消息人士报导称，雅虎<YHOO.O
>将撤出在中国的剩余业务，并裁减200-300名员工。
    
    报导称，雅虎将关闭其北京研究中心。
    
    消息人士指出，雅虎关闭北京办公室的决定并不是受到审查相关问题
或中国政府压力的影响。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 张涛)

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