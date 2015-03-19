港报财经评论：息股狂潮，冲击香港经济--信报3月19日

息股狂潮，冲击香港经济/ 习广思

上证综指续升2.1%，深圳成分股指数升2.6%，沪深股市“六连升”再创近7年新高，成交额连续两日破万亿人民币，气势一时无两，相对来说，恒指回升218点也仅仅升了0.9%，不及A股升幅的一半，港股问题究竟出在哪里？美息趋升固然是主要原因，也不要忽略内部因素，有大行已在唱淡香港前景。香港逐渐被边缘化，并非纯属个人观感，瑞信日前就发表一份长达60页的报告，让香港股市感到了一阵寒意，报告传递的讯息，正正就是香港经济前景暗淡。整份报告60页，毋须详列全部内容，单单从“旅游业形势严峻”、“经济困境中的投资”、“香港零售业再度滑坡”等等副题就能大约看出分析员的主调，就是香港经济整体不容乐观。

尽管人行进一步刺激措施以及宽松货币政策预期，为中国内地股市注入强大动力，但这乐观预期并未传导至香港股市，这对香港金融业也许亦将带来负面影响。根据彭博数据显示，MSCI中国指数与MSCI香港指数的60天相关度，本周已降至2000年5月以来的最低水平，意味港股与A股相关度愈行愈远。瑞信分析员指出，这些香港经济问题也并不是什么新鲜事，瑞银早在去年12月份就曾发表过类似的看淡报告，只是这种悲观情绪最近特别明显。

香港近年经济发展，2003年起是一个转折点，香港与中国内地建立起紧密的经济关系，旅游业、零售业和房地产市场的迅速发展为经济带来了动力。此外，香港一直施行联系汇率，本地借贷成本追随美国创纪录低位的利率，进一步为香港经济尤其房地产市场增添活力。不过，受中国内地经济放缓及反腐行动冲击，香港1月份零售额按年下降14.6%，旅游业也正在滑坡。近期针对中国内地游客的抗议，令零售业前景更加暗淡。早于去年6月5日〈住宅物业难跌街舖泡沫爆破〉一文，对街舖的前景预测已逐步实现，愈来愈多旺区零售舖长期空置。

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金价下试1,131美元/ 苏子

周二晚金价在联储局公布议息结果前，市场交投淡静，故正当市场相信价位不会有大变化之际，此时却突然金价遭到看淡的投资者大手狙击，当失守1,150美元关口后迅即以大成交失守上周的1,147.30美元低位，当时期金更在1分钟内录得3,000手大额合约成交，这反映此破位应为大户在淡静市况里以大成交触发上周低位以下的止蚀沽盘图利，而在止蚀沽盘的推波助澜下，金价进一步下挫至1,142.60美元低位才能止跌回稳。

随后半小时金价主要在1,143至1,147美元间争持，乏力升回上周的1,147.30美元低位阻力以上，故当时市场的气氛可以说是对看淡的投资者极为有利，殊不知看好的投资者此时突然来个回马枪，把金价一下子大幅推回1,150美元关口以上，期金此时更录得6,500手的大额成交，结果令金价飙升至1,159.90美元高位才受阻力回落，完全收复早前所有跌幅，出现典型好淡通杀情况，相信金价有极高机会已找到重要支持底部。

昨天金价虽然已自上述高位回落至1,145.70美元低位，但由于此低位为周二晚看好的投资者作出大手成交时的入市位附近，因此暂时获得明显支持力。目前金价在市场一片看淡声中开始出现较激烈的好淡争持局面，因此，如今晨市场知悉联储局的议息结果及主席耶伦的记招内容后，金价仍能稳守在上述的1,145.70美元低位不破，最后更明显升回周二的高位以上波动及收市，基于周二的高位与10天平均线阻力相若，因此一旦顺利突破收市，将意味着周二晚所造的1,142.60美元低位有极高机会成为中短期重要底部，并正式可以扭转近期的大弱势。

短线而言，金价若一直乏力重返10天平均线以上，整体走势仍有机会再度下试周二晚的低位，若失守，料去年11月的1,131美元低位支持将面临严峻考验。留意此支持与20周保历加通道的1,133美元底部支持相若，若跌至附近已见发挥强力支持，未能成功跌破收市，料届时金价有机会在此水平附近呈现双底的利好形态。

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