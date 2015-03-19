港报财经评论：物流光伏股，跟国策上车--经济日报3月19日

物流光伏股，跟国策上车/ 林瑞芬

恒指果然如预期，要等到长和 挂牌上市至肯大弹，有点玄！恒指昨收24,120，升0.9%，大市成交额962.5亿人民币。还有待美息定向，以确认守稳24,000能力。恒指重上24,000，除长和相助外，还有腾讯控股 。截至去年底，集团非通用会计准则（NON-GAAP.HK）盈利报242亿人民币，按年升43%，对比市场综合预测介乎238亿至250亿人民币，业绩符合预期。腾讯昨收报135.9人民币，升1.6%，技术上，在130至137人民币形成窄幅上落区间，若向上突破，挑战140人民币以上看法不变。

长和昨收151.5人民币，升0.9%，和黄 亦涨0.6%，至103.9人民币。长和取代长实上市地位只属整个重组计划的第一步，尚有包括和黄向主席李嘉诚的家族信托购入赫斯基能源6.24%股份、与和黄合并及分拆长地上市等程序。待5月，和黄召开股东大会表决并入长和方案；6月底前，长和完成并购和黄资产，分拆长地上市完成后，将大致完成重组程序。根据将以介绍形式上市的长地初步上市档资料显示，截至去年底物业估值为4,201亿人民币，资产净值约2,266亿人民币。长实与和黄的投资物业及酒店物业租金，占2014年收入约43%。在现金流相对稳健下，长地的持续稳定派息政策的基础强。根据瑞银估算，长和每股资产值达221人民币，目标上望165.7人民币，企业资产被重新估值，以及中、长期更为吸引的派息政策，是支持看好该股的理由。技术分析，长和上升裂口140人民币乃中期最强支持，守稳向上势强，候低仍然可取。

国家统计局最新公布，2月份中国内地70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市有66个，比1月增加2个；持平的城市有2个，比1月减少2个；上涨的城市有2个，与1月相同。2月份适逢春节假期，房地产传统销售淡季，故相关数据未对内房股构成大冲击，保利地产、招商地产、万科昨分别升4至5%不等，万科H股 升2.1%。

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中电信增长，寄望下半年/ 余少文

国企指数暂受制12,000点，但中国人民银行有可能减息，大市仍然有机会走高，至于中国电信 去年业绩差于预期，今年增长要寄望下半年。中国内地股市昨日再显着上升超过2%，当中，沪深300指数升破3,800点，全日升2.4%，收报3,846点，沪深两市成交额合计超过1.1万亿人民币。国企指数升144点或1.2%，收报11,981点，成交额约180亿人民币，超过70%主板H股随大市上升；至于红筹指数升38点或0.9%，收报4,463点，成交额约51亿人民币。

国指即使重上12,000，下一个阻力位在12,400点，然后是13,300点，主要阻力位则在14,000点，而催化剂或是减息、降准。因为人民银行周二的逆回购操作额只有200亿人民币，当日到期额为350亿人民币，即人行净回笼150亿人民币，惟中国内地传出人行为到期的3,500亿人民币MLF（中期借贷便利）续期，也有指加码至4,500亿人民币，但主要为到期MLF续期，只是希望维持现有的流动性，以便让银行同业拆息维持在低水平。

然而，见到7天期中标利率降至3.65厘，较上周的3.75厘回落0.1%，而人行在2月底减息后，也将当时的7天期逆回购操作中标利率由3.85厘降至3.75厘；由于人行过去也曾在债券等利率先作调整，然后才减息，不排除今次中标利率下降，是人行减息的先兆。尽管只是根据过去人行减息的模式作揣测，但临近月底，人行去年11月和今年2月都在月底减息，即使降准也在2月初公布金融数据前，或多或少会令人有所憧憬。

至于提及留意重磅股业绩，中电信去年业绩则人失望，但股价昨日仍然升1.7%，收报4.84港元，其去年收入上升不足1%，至3,244亿人民币，盈利只升0.8%，至176.8亿人民币，每股盈利只有0.22人民币，较市场预期的0.23人民币为低，末期息9.5港仙，息率约2厘。其实，中电信承认去年6月开始的“营改增”，对集团业务有负面影响，粗略计算，中电信上半年盈利仍有12%增长，但下半年则同比下跌15%，至62亿人民币，已反映“营改增”的负面影响，再加上其发展4G的步伐较预期慢，即使有关部门批出FDD牌照，但中电信要好似3G当年追上中移动 和联通 的可能性不大。

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