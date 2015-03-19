港报财经评论：物流光伏股，跟国策上车--经济日报3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
物流光伏股，跟国策上车/ 林瑞芬
恒指果然如预期，要等到长和 挂牌上市至肯大弹，有点玄！恒指昨收24,120，升0.9%，大市成交额962.5亿人民币。还有待美息定向，以确认守稳24,000能力。恒指重上24,000，除长和相助外，还有腾讯控股 。截至去年底，集团非通用会计准则（NON-GAAP.HK）盈利报242亿人民币，按年升43%，对比市场综合预测介乎238亿至250亿人民币，业绩符合预期。腾讯昨收报135.9人民币，升1.6%，技术上，在130至137人民币形成窄幅上落区间，若向上突破，挑战140人民币以上看法不变。
长和昨收151.5人民币，升0.9%，和黄 亦涨0.6%，至103.9人民币。长和取代长实上市地位只属整个重组计划的第一步，尚有包括和黄向主席李嘉诚的家族信托购入赫斯基能源6.24%股份、与和黄合并及分拆长地上市等程序。待5月，和黄召开股东大会表决并入长和方案；6月底前，长和完成并购和黄资产，分拆长地上市完成后，将大致完成重组程序。根据将以介绍形式上市的长地初步上市档资料显示，截至去年底物业估值为4,201亿人民币，资产净值约2,266亿人民币。长实与和黄的投资物业及酒店物业租金，占2014年收入约43%。在现金流相对稳健下，长地的持续稳定派息政策的基础强。根据瑞银估算，长和每股资产值达221人民币，目标上望165.7人民币，企业资产被重新估值，以及中、长期更为吸引的派息政策，是支持看好该股的理由。技术分析，长和上升裂口140人民币乃中期最强支持，守稳向上势强，候低仍然可取。
国家统计局最新公布，2月份中国内地70个大中城市新建商品住宅价格环比下降的城市有66个，比1月增加2个；持平的城市有2个，比1月减少2个；上涨的城市有2个，与1月相同。2月份适逢春节假期，房地产传统销售淡季，故相关数据未对内房股构成大冲击，保利地产、招商地产、万科昨分别升4至5%不等，万科H股 升2.1%。
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中电信增长，寄望下半年/ 余少文
国企指数暂受制12,000点，但中国人民银行有可能减息，大市仍然有机会走高，至于中国电信 去年业绩差于预期，今年增长要寄望下半年。中国内地股市昨日再显着上升超过2%，当中，沪深300指数升破3,800点，全日升2.4%，收报3,846点，沪深两市成交额合计超过1.1万亿人民币。国企指数升144点或1.2%，收报11,981点，成交额约180亿人民币，超过70%主板H股随大市上升；至于红筹指数升38点或0.9%，收报4,463点，成交额约51亿人民币。
国指即使重上12,000，下一个阻力位在12,400点，然后是13,300点，主要阻力位则在14,000点，而催化剂或是减息、降准。因为人民银行周二的逆回购操作额只有200亿人民币，当日到期额为350亿人民币，即人行净回笼150亿人民币，惟中国内地传出人行为到期的3,500亿人民币MLF（中期借贷便利）续期，也有指加码至4,500亿人民币，但主要为到期MLF续期，只是希望维持现有的流动性，以便让银行同业拆息维持在低水平。
然而，见到7天期中标利率降至3.65厘，较上周的3.75厘回落0.1%，而人行在2月底减息后，也将当时的7天期逆回购操作中标利率由3.85厘降至3.75厘；由于人行过去也曾在债券等利率先作调整，然后才减息，不排除今次中标利率下降，是人行减息的先兆。尽管只是根据过去人行减息的模式作揣测，但临近月底，人行去年11月和今年2月都在月底减息，即使降准也在2月初公布金融数据前，或多或少会令人有所憧憬。
至于提及留意重磅股业绩，中电信去年业绩则人失望，但股价昨日仍然升1.7%，收报4.84港元，其去年收入上升不足1%，至3,244亿人民币，盈利只升0.8%，至176.8亿人民币，每股盈利只有0.22人民币，较市场预期的0.23人民币为低，末期息9.5港仙，息率约2厘。其实，中电信承认去年6月开始的“营改增”，对集团业务有负面影响，粗略计算，中电信上半年盈利仍有12%增长，但下半年则同比下跌15%，至62亿人民币，已反映“营改增”的负面影响，再加上其发展4G的步伐较预期慢，即使有关部门批出FDD牌照，但中电信要好似3G当年追上中移动 和联通 的可能性不大。
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券