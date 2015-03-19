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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 10:17 BJT

台湾证券：台新通料延至年底成行，因系统与交易标的未底定--消息

路透台北3月19日 - 台湾政府期望7月底能与新加坡展开股票跨境交易的“台新通”。不过证交所一熟悉相关作业的官员表示，受新加坡系统作业不及影响，台新通可能将延宕至年底才能成行。

该名官员并称，台湾方面提供台新通交易的标的，也尚未底定。此前新加坡希望所有上市股票皆可列为跨境交易的标的，不过台湾有所保留，也并非外传的台湾50、台湾中型100指数成分股。

“但可以确定的是，台湾因应台新通建置的跨境交易共用平台，7月底可以完成。”他说。

台湾金管会主委曾铭宗甫于近日表示，台新通可望7月底上路。

台湾证交所发言体系对此不予评论。

为避免台湾证券市场遭边缘化，台湾政府去年开始推动与新加坡、东京以及伦敦证券交易所间的跨境交易合作，其中以台新通的进度最为明确。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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