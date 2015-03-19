台湾证券：台新通料延至年底成行，因系统与交易标的未底定--消息

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透台北3月19日 - 台湾政府期望7月底能与新加坡展开股票跨境交易的“台新通”。不过证交所一熟悉相关作业的官员表示，受新加坡系统作业不及影响，台新通可能将延宕至年底才能成行。
该名官员并称，台湾方面提供台新通交易的标的，也尚未底定。此前新加坡希望所有上市股票皆可列为跨境交易的标的，不过台湾有所保留，也并非外传的台湾50、台湾中型100指数成分股。
“但可以确定的是，台湾因应台新通建置的跨境交易共用平台，7月底可以完成。”他说。
台湾金管会主委曾铭宗甫于近日表示，台新通可望7月底上路。
台湾证交所发言体系对此不予评论。
为避免台湾证券市场遭边缘化，台湾政府去年开始推动与新加坡、东京以及伦敦证券交易所间的跨境交易合作，其中以台新通的进度最为明确。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券