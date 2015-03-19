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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 10:01 BJT

更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债急跌，反应美联储谈话仍显温和

(新增交易员谈话及预估今日交投区间)

路透台北3月19日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周四盘初随美债急跌。交易员指出，尽管美联储会后声明一如预期删除对升息耐心字眼，但美债解读美联储主席叶伦谈话仍显温和，令104/6殖利率盘中最低来到1.0105%，创发行前交易期间盘中新低。

〞早上马上就大致反应完(美联储利多)。〞一位大型民营银行台债交易员说。

另有证券交易员称，随着美国指标10年期公债殖利率跌破2%关口，带动台债各年期殖利率全面向下修正，其中以五年券104/6殖利率跌幅最大，令该券上百亿台币空单只能直接等下周标债回补，不认输也不行。

美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和。指标10年期公债 价格尾盘大涨1-9/32，收益率报1.92%，上日尾盘报2.06%。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。

指标公债今日预估主要交投区间： • 五年公债104/6 ：1.00-1.03% • 10年公债104/05 ：1.55-1.57%

以下为最新相关报导连结：

-- 美国债市：短债收益率创2009年来最大单日降幅，市场认为联储声明温和

--《综述》美联储进一步开启升息大门，但下调成长预估暗示6月升息机率不大

--《综述》美联储料弃用“耐心”一词，因着眼于美国和全球经济增长

--《综述》希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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