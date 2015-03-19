更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率盘初随美债急跌，反应美联储谈话仍显温和

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(新增交易员谈话及预估今日交投区间)
路透台北3月19日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周四盘初随美债急跌。交易员指出，尽管美联储会后声明一如预期删除对升息耐心字眼，但美债解读美联储主席叶伦谈话仍显温和，令104/6殖利率盘中最低来到1.0105%，创发行前交易期间盘中新低。
〞早上马上就大致反应完(美联储利多)。〞一位大型民营银行台债交易员说。
另有证券交易员称，随着美国指标10年期公债殖利率跌破2%关口，带动台债各年期殖利率全面向下修正，其中以五年券104/6殖利率跌幅最大，令该券上百亿台币空单只能直接等下周标债回补，不认输也不行。
美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和。指标10年期公债 价格尾盘大涨1-9/32，收益率报1.92%，上日尾盘报2.06%。
美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。
指标公债今日预估主要交投区间： • 五年公债104/6 ：1.00-1.03% • 10年公债104/05 ：1.55-1.57%
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--《综述》美联储料弃用“耐心”一词，因着眼于美国和全球经济增长
--《综述》希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券