港报社评：新加坡模式独一无二抄不来--信报3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
新加坡建国总理李光耀患上严重肺炎，尽管其生命已到了倒数阶段，该国民众仍涌入社交网站送上祝福，期望这位政治强人能够安然战胜病魔，与举国上下一同庆祝今年8月9日的建国50周年纪念。
李光耀是一位＂成功的独裁者＂，他一方面利用严刑峻法打压异见人士；但另一方面又透过高效率的政策把新加坡发展为生机蓬勃的经济体，而且过程之中基本上没有太多的贪污腐败。简单来说，李光耀及其家族是＂拥有绝对权力却暂时没有造成绝对腐败＂的特殊案例。在经济建设以及廉洁奉公的层面，李光耀是成功的，所以其独裁专制往往被形容为＂瑕不掩瑜＂。
长久以来一直有很多人将香港跟新加坡作比较，视两者为竞争对手，＂双城记＂之说大有市场。可是归根究柢，新加坡模式独一无二，香港要抄也抄不来，假如香港的行政长官像李光耀那样，从不理会民调结果和民意喜恶，在受人爱戴和令人畏惧之间，毫不犹疑选择令人畏惧，这样独断独行的行政长官恐怕会惹来几十万人的抗议怒吼，推出的任何政策皆被阻挠至极低效率。
既是抄不来，亦是不宜抄。李光耀健康欠佳淡出政坛之后，陆续已有质疑声音提出，建立于威权体制的新加坡如何适应未来的民主化趋势？昔日备受迫害的异见人士近年来再度活跃，发表意见否定执政人民行动党的管治手法，甚至有人估计，将有更多人站出来反对李显龙政府，毕竟这是一个＂弱势的强势政府＂。经济上的成功，随着李光耀时代告终，不能确保新加坡无风无浪长治久安。
强人已矣，新加坡现有政权尚且无法复制上一代的模式，香港这个所谓的竞争对手，实在没必要枉费心机东施效颦。(A02)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券