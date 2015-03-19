港报社评：亚投行美欧角力，显华外交新局--经济日报3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
英国率先申请加入亚洲基础设施投资银行后，德法意等欧洲大国亦拟跟随，惟美国则再表态力阻，昨呼吁欧洲盟友三思。美国高调拦阻欧洲大国加入亚投行，因其有违美国国策。
中国牵头成立亚投行，目的是要加强其亚太经贸话语权，此正触动美国敏感神经，奥巴马在今年初的国情咨文，便明言中国正希望为世界上发展最快的亚太地区制定游戏规则，声言将力阻北京，并多次促盟友不要加入亚投行，以保美国利益。
多个欧洲大国，尤其和美国同盟关系最紧密的英国带头加入亚投行，不惜顶撞奥巴马，因加入亚投行令欧洲国家得享实惠，再次应验＂没有永远的朋友，只有永远的利益＂的大国外交潜规则，此至少有两方面。
其一，中国牵头建亚投行，主要是助推＂一带一路＂，为亚太国家大兴基建提供融资。不少欧洲大国的企业，具丰富的基建经验与技术，却因欧洲经济疲乏而欠用武之地，加入亚投行正可助欧洲企业打进亚太区的庞大基建市场，为虚弱的欧洲经济打强心针。
其二，欧洲与美国在争逐全球金融秩序主导权一直拳来脚往，如金融海啸后，欧美便不时在金融监管方面开火。在与美国争金融话语权的问题上，欧洲与中国存共同利益，加入亚投行有助欧洲加强在亚太金融经贸的影响力，挑战美国独大的地位。
此对中国外交亦是一大启示，虽然美国图连结盟友围堵中国，压制中国崛起。惟中国经济实力若持续提升，并愿将利益与其他国家分享，在经贸利益当前下，就算是美国盟友亦非铁板一块，为中国挪腾出更大外交空间。
以此次欧洲多国的举动而言，除有助中国组建亚投行更事半功倍，提升中国在亚太事务上的影响力，巩固中国在区内主导地位；中国提升国际话语权的进程亦加快，因欧洲多国拟加入亚投行后，倒逼美国重提IMF等改革，提升中国及其他新兴国的份额，减少中国等新兴国家另起炉灶的迫切性，以保美国主导的IMF的国际影响力。
欧洲多国最终会否服膺美国压力，不加入亚投行，仍存变数。惟在美国的围堵策略下，中国能否打好经济牌，将是能否打开更大外交空间的关键。(A11)
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