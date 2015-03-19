港报社评：旅业刮寒风一叶知秋，内耗空转明珠将暗哑--明报3月19日

旅游业界传来消息，本月和下月会展旅游（MICE）旅客将显着减少，有业界认为是受反水货客事态影响，则有关情况反映的旅游业和相关行业的处境，就不能等闲视之。现在折射出来的景况与各方如何体待发展，具有很大关系，若各方不寻求最大共识，任由内耗空转无了期下去，则香港的经济与发展前景，难以乐观。

去年历时79日的占领行动，一般认为会影响内地旅客来港意欲，但是数据显示整体反而有所增长，零售业未受冲击；会展旅游减少的情况，业界表示影响较占领行动更大，并透露有内地机构的项目，本来已签署同意书，有关机构最终却改变决定不来了。因此，零售和旅游业所处景况，并非纯粹欧元、日圆贬值所致，而是少数反水货人物歧视、侮辱，甚至对内地旅客动手动脚而激起的反弹。

有些人声言不屑于赚内地旅客的钱，若这些人真的认为内地旅客不再来香港也不会有事，则肯定是认知错误。旅游业是香港经济四大支柱之一，连同零售餐饮等相关行业，2013年雇用人数达24万，若内地旅客来港大减，雇主会收缩生意规模，则不少从业员将会失去工作；一般的裁员潮，前线员工会首当其冲，对就业和社会的冲击，不能小觑。

近年香港社会一些思潮，隐含拖发展后腿的实质，而负面影响已经浮现出来。例如土地供应问题，无论是发展新市镇、填海造地等都有人反对，少数人更以激烈手段抗争。香港亟需土地发展，有土地却不能用，致使与土地房屋衍生的深层次矛盾，看不到有可能彻底解决。

政府缺乏能量匡正，导致香港整体发展与邻近国家和地区比较已经相对滞后。香港若继续内耗空转，整体发展与经济景况的问题，很快就会浮现出来。我们认为香港社会应该寻求大和解；坐困愁城只会见到继续沉落的香港，大家应该齐心协力重新燃点发展之火，使生活在这片土地的人，切实得益。(A04)

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