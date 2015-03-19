港报社评：旅业刮寒风一叶知秋，内耗空转明珠将暗哑--明报3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
旅游业界传来消息，本月和下月会展旅游（MICE）旅客将显着减少，有业界认为是受反水货客事态影响，则有关情况反映的旅游业和相关行业的处境，就不能等闲视之。现在折射出来的景况与各方如何体待发展，具有很大关系，若各方不寻求最大共识，任由内耗空转无了期下去，则香港的经济与发展前景，难以乐观。
去年历时79日的占领行动，一般认为会影响内地旅客来港意欲，但是数据显示整体反而有所增长，零售业未受冲击；会展旅游减少的情况，业界表示影响较占领行动更大，并透露有内地机构的项目，本来已签署同意书，有关机构最终却改变决定不来了。因此，零售和旅游业所处景况，并非纯粹欧元、日圆贬值所致，而是少数反水货人物歧视、侮辱，甚至对内地旅客动手动脚而激起的反弹。
有些人声言不屑于赚内地旅客的钱，若这些人真的认为内地旅客不再来香港也不会有事，则肯定是认知错误。旅游业是香港经济四大支柱之一，连同零售餐饮等相关行业，2013年雇用人数达24万，若内地旅客来港大减，雇主会收缩生意规模，则不少从业员将会失去工作；一般的裁员潮，前线员工会首当其冲，对就业和社会的冲击，不能小觑。
近年香港社会一些思潮，隐含拖发展后腿的实质，而负面影响已经浮现出来。例如土地供应问题，无论是发展新市镇、填海造地等都有人反对，少数人更以激烈手段抗争。香港亟需土地发展，有土地却不能用，致使与土地房屋衍生的深层次矛盾，看不到有可能彻底解决。
政府缺乏能量匡正，导致香港整体发展与邻近国家和地区比较已经相对滞后。香港若继续内耗空转，整体发展与经济景况的问题，很快就会浮现出来。我们认为香港社会应该寻求大和解；坐困愁城只会见到继续沉落的香港，大家应该齐心协力重新燃点发展之火，使生活在这片土地的人，切实得益。(A04)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券