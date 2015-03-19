港报社评：标准工时须兼顾劳资利益慎重而行--文汇报3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
标准工时委员会昨日取得共识，建议立法规定日后劳资双方签订合约时，须订明工时与相关福利细节。标准工时委员会同意就规管工时立法，迈出推行标准工时一小步。
标准工时委会委托顾问公司于去年所作的调查发现，近200万打工仔（占全港劳工人数61.1%）的合约没有订明超时工作补偿方法，导致打工仔＂有汗出而无粮出＂。如今标准工时委员会同意，日后雇主须在雇佣合约中列明工时、加班补水、休息日、吃饭时间等内容。从无法定要求到有法定要求，可以说是立法规管工时踏出的第一步。
劳工界不满意标准工时委员会未能建议＂一刀切＂立法订立标准工时，反而建议由雇主主导厘定合约的工时与相关福利，等同赋予雇主获得长工时的＂尚方宝剑＂，打工仔超时工作的问题没有得到有效解决，部分弱势行业劳工争取合理权益的话事权反被削弱，处于更不利地位。事实上，设立标准工时委员会、立法规管工时，出发点是保障雇员有合理工作时间及相关利益，尤其是保障市场议价能力较低的基层劳工。如果不能达致这一目标，与立法本意就背道而驰了。
一个文明的社会必须建立合理公平的劳工市场，切实保护劳工权益。香港社会至今对设立标准工时的分歧难以收窄，主要是香港企业以中小企业为主，人力财力有限，再加上近年香港劳工短缺突出，企业担心硬性规定标准工时将增加成本，影响竞争力，部分企业甚至可能被迫结业。因此，规管工时、保障劳工权益时，亦确实需要考虑保持香港企业竞争力的问题。这其中的矛盾，涉及不同的行业、不同的工作性质，也涉及不同的劳资相对关系，非常复杂，还需劳资双方充分表达各自的理据，细致考虑彼此的利益，以理性谨慎的态度，寻求一个劳资、政府、社会都能接受的最大公约数。立法的进程，要与这种讨论同步，慎重而行，切不可匆忙立法，徒增新的矛盾。(A06)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券