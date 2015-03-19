港报社评：标准工时须兼顾劳资利益慎重而行--文汇报3月19日

标准工时委员会昨日取得共识，建议立法规定日后劳资双方签订合约时，须订明工时与相关福利细节。标准工时委员会同意就规管工时立法，迈出推行标准工时一小步。

标准工时委会委托顾问公司于去年所作的调查发现，近200万打工仔（占全港劳工人数61.1%）的合约没有订明超时工作补偿方法，导致打工仔＂有汗出而无粮出＂。如今标准工时委员会同意，日后雇主须在雇佣合约中列明工时、加班补水、休息日、吃饭时间等内容。从无法定要求到有法定要求，可以说是立法规管工时踏出的第一步。

劳工界不满意标准工时委员会未能建议＂一刀切＂立法订立标准工时，反而建议由雇主主导厘定合约的工时与相关福利，等同赋予雇主获得长工时的＂尚方宝剑＂，打工仔超时工作的问题没有得到有效解决，部分弱势行业劳工争取合理权益的话事权反被削弱，处于更不利地位。事实上，设立标准工时委员会、立法规管工时，出发点是保障雇员有合理工作时间及相关利益，尤其是保障市场议价能力较低的基层劳工。如果不能达致这一目标，与立法本意就背道而驰了。

一个文明的社会必须建立合理公平的劳工市场，切实保护劳工权益。香港社会至今对设立标准工时的分歧难以收窄，主要是香港企业以中小企业为主，人力财力有限，再加上近年香港劳工短缺突出，企业担心硬性规定标准工时将增加成本，影响竞争力，部分企业甚至可能被迫结业。因此，规管工时、保障劳工权益时，亦确实需要考虑保持香港企业竞争力的问题。这其中的矛盾，涉及不同的行业、不同的工作性质，也涉及不同的劳资相对关系，非常复杂，还需劳资双方充分表达各自的理据，细致考虑彼此的利益，以理性谨慎的态度，寻求一个劳资、政府、社会都能接受的最大公约数。立法的进程，要与这种讨论同步，慎重而行，切不可匆忙立法，徒增新的矛盾。(A06)

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