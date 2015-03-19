更新版 1-中国债市：九个月期国库现金定存利率走高，近季末银行揽存压力推升需求

* 九个月期国库现金定存利率明显走高

* 考虑缴准因素后，实际成本亦远高于市场利率

* 季末部分机构揽存压力推升需求 (新增更多评论)

路透上海3月19日 - 中国财政部与央行周四招标九个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出逾60个基点(bp)，考虑上缴准备金因素后实际成本接近6%，明显高于市场利率水平。

交易人士表示，一季末临近部分银行存款压力一定程度推升该期国库现金定存需求，同时亦与该期定存招标发行量较前几次偏少有关；此外，节后银行间资金成本居高不下也致机构对其定位偏高。

业内人士周四透露，财政部与央行今日进行的300亿元人民币九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.25%，此前最近一次同期限品种招标是在去年5月29日，中标利率4.60%。

“这个成本(跟上次比)太高了，并且中间还降息了，”华中一银行交易员称，按理该期定存既不跨年，且近期资金不算紧张，只能与该期定存发行量偏小了，而且一季末临近，部分银行揽存压力推升需求有关系。

九个月期Shibor 今日最新报在4.7505%。

“季末吸收存款是主因，”华中另一银行交易员亦称。

今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日为3月19日，到期日2015年12月17日。

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

-------------------------------------------------------

一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%

二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%

二期 300 九个月 3月19日 12月17日 5.25%

-------------------------------------------------------

合计 1,300