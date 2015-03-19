更新版 1-中国债市：九个月期国库现金定存利率走高，近季末银行揽存压力推升需求

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 九个月期国库现金定存利率明显走高
* 考虑缴准因素后，实际成本亦远高于市场利率
* 季末部分机构揽存压力推升需求 (新增更多评论)
路透上海3月19日 - 中国财政部与央行周四招标九个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出逾60个基点(bp)，考虑上缴准备金因素后实际成本接近6%，明显高于市场利率水平。
交易人士表示，一季末临近部分银行存款压力一定程度推升该期国库现金定存需求，同时亦与该期定存招标发行量较前几次偏少有关；此外，节后银行间资金成本居高不下也致机构对其定位偏高。
业内人士周四透露，财政部与央行今日进行的300亿元人民币九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.25%，此前最近一次同期限品种招标是在去年5月29日，中标利率4.60%。
“这个成本(跟上次比)太高了，并且中间还降息了，”华中一银行交易员称，按理该期定存既不跨年，且近期资金不算紧张，只能与该期定存发行量偏小了，而且一季末临近，部分银行揽存压力推升需求有关系。
九个月期Shibor 今日最新报在4.7505%。
“季末吸收存款是主因，”华中另一银行交易员亦称。
今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日为3月19日，到期日2015年12月17日。
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%
二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%
二期 300 九个月 3月19日 12月17日 5.25%
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合计 1,300
2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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