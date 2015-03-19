《全球主要央行动态》--3月19日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
以下所列为上周四下午至本周四上午(3月12日-3月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。联储官员对2015年底联邦基金利率的预估中值从12月的1.125%降至0.625%。联储在下调利率预估的同时，还表达了对经济其他方面的担忧，所传递出的信息较投资者预期更加温和，从而导致市场对首次升息时间的预期从年中推迟至今秋。
美联储主席叶伦表示实际的政策行动要看数据表现，如果经济扩张比预期更活跃，升息路径可能更陡。叶伦表示下调今年经济成长预估，强势美元是一个因素；美元强劲也反映出美国经济的力道。叶伦表示仍预计经济成长将高于趋势水准。 ]
**欧元区**
欧洲央行表示，在实施量化宽松(QE)的首周共完成97.51亿欧元(103亿美元)债券的购买。该央行计划向欧元区经济共计注资超过1万亿(兆)欧元。
欧洲央行总裁德拉吉将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”，他周一呼吁在欧洲机构整合方面实现“巨大飞跃”，以便各国加强主权共享。
欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行的买债计划无疑将会成功，并称计划已经发挥作用，在启动之前就已产生影响。
欧洲央行执委普雷特称，欧元区经济正在经历周期性复苏，但单靠欧洲央行无法解决欧元区的结构性问题。“这是周期性的复苏，而不是结构性的。我们必须讨论有哪些结构性问题，”普雷特表示。
欧洲央行执委劳滕施莱格表示，银行不应有错误期望，认为欧洲央行主管机关会温和以待；她表示，这样的态度无法通往可持续成长之路。
**英国**
英国央行总裁卡尼推后市场对该央行将于何时开始加息的预期，他称将考虑国外低通胀和英镑走强的影响。卡尼称，英国预计在两年内重返通胀率目标，尽管英国1月份通胀率已降至0.3%。他并表示，央行将在未来三年以有限幅度逐步降息，与其近期言论相呼应。
英国央行提醒市场“小心”，因为最近几个月市场上出现的“短暂剧烈冲击”可能会更加频繁。英国央行负责市场事务的执委Chris Salmon表示，两起事件已经突显出波动性可能突然增加以及流动性下降。
英国央行表示，计划明年为在操纵丑闻中名誉受损的伦敦银行间拆放款利率(Libor)引入替代指标。
**中国**
中国央行行长周小川表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴，存款利率上限今年有望放开，且强势美元下的人民币汇率波动属正常，但亦要警惕不正常跨境流动。
三位消息人士透露，中国央行近期下发专项检查通知，要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合 规性的全面自查和抽查，此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经 营、遏制违法犯罪”(简称“两加强、两遏制”)工作。
**日本**
日本央行维持货币政策不变，承诺继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，对经济前景的乐观看法不变，表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。央行略微下调对物价前景的看法，但强调通胀放缓是受油价暂时性下跌的影响。
日本央行总裁黑田东彦表示，能源成本降低可能使消费者物价年增率转为负值，但这不会影响通胀率随着经济复苏而上涨的趋势。这暗示他认为没有扩大刺激政策的迫切需要。他表示，薪资改善及经济成长前景将会支撑通胀预期。
**澳洲**
澳洲央行会议记录显示，央行降息大门仍然敞开，但认为3月维持政策不变是谨慎选择，因在极低利率环 境下家庭行为存在不确定性。
**其他央行**
瑞典央行将指标利率下调0.15个百分点至负0.25%，并扩大其资产购买计划，以抗击通缩的威胁，这令市场突感意外，因该行动发生在常规的货币政策会议时间表以外。瑞典央行称将购买300亿瑞典克朗公债，此前该央行已经完成了100亿克朗的购买。
丹麦央行总裁罗德称，丹麦克朗没有被“低估”，并重申其扞卫已实施30年之久的钉住汇率制度的承诺，“我们还没有找到利率的下限”。
俄罗斯央行下调指标贷款利率，为今年来第二次下调，央行将对经济下滑的关切置于高通胀担忧之上。俄罗斯央行将指标利率下调1个百分点至14%，央行总裁纳比乌里娜表示，近期经济数据显示经济仍面临放缓风险。
印尼央行一如预期宣布维持利率在7.50%不变。印尼央行称，利率水平与抑制通胀和经常帐赤字的措施保持一致。央行亦维持隔夜存款工具(FASBI)利率及贷款工具利率不变，分别为5.50%及8.00%。 (完)
国际主要央行公开市场操作一览............
央行相关消息.................................
全球主要央行会议预告..........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......
全球重要经济事件一览表.....................
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券