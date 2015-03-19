《全球主要央行动态》--3月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月12日-3月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。联储官员对2015年底联邦基金利率的预估中值从12月的1.125%降至0.625%。联储在下调利率预估的同时，还表达了对经济其他方面的担忧，所传递出的信息较投资者预期更加温和，从而导致市场对首次升息时间的预期从年中推迟至今秋。

美联储主席叶伦表示实际的政策行动要看数据表现，如果经济扩张比预期更活跃，升息路径可能更陡。叶伦表示下调今年经济成长预估，强势美元是一个因素；美元强劲也反映出美国经济的力道。叶伦表示仍预计经济成长将高于趋势水准。 ]

**欧元区**

欧洲央行表示，在实施量化宽松(QE)的首周共完成97.51亿欧元(103亿美元)债券的购买。该央行计划向欧元区经济共计注资超过1万亿(兆)欧元。

欧洲央行总裁德拉吉将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”，他周一呼吁在欧洲机构整合方面实现“巨大飞跃”，以便各国加强主权共享。

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行的买债计划无疑将会成功，并称计划已经发挥作用，在启动之前就已产生影响。

欧洲央行执委普雷特称，欧元区经济正在经历周期性复苏，但单靠欧洲央行无法解决欧元区的结构性问题。“这是周期性的复苏，而不是结构性的。我们必须讨论有哪些结构性问题，”普雷特表示。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，银行不应有错误期望，认为欧洲央行主管机关会温和以待；她表示，这样的态度无法通往可持续成长之路。

**英国**

英国央行总裁卡尼推后市场对该央行将于何时开始加息的预期，他称将考虑国外低通胀和英镑走强的影响。卡尼称，英国预计在两年内重返通胀率目标，尽管英国1月份通胀率已降至0.3%。他并表示，央行将在未来三年以有限幅度逐步降息，与其近期言论相呼应。

英国央行提醒市场“小心”，因为最近几个月市场上出现的“短暂剧烈冲击”可能会更加频繁。英国央行负责市场事务的执委Chris Salmon表示，两起事件已经突显出波动性可能突然增加以及流动性下降。

英国央行表示，计划明年为在操纵丑闻中名誉受损的伦敦银行间拆放款利率(Libor)引入替代指标。

**中国**

中国央行行长周小川表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴，存款利率上限今年有望放开，且强势美元下的人民币汇率波动属正常，但亦要警惕不正常跨境流动。

三位消息人士透露，中国央行近期下发专项检查通知，要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合 规性的全面自查和抽查，此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经 营、遏制违法犯罪”(简称“两加强、两遏制”)工作。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，承诺继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，对经济前景的乐观看法不变，表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。央行略微下调对物价前景的看法，但强调通胀放缓是受油价暂时性下跌的影响。

日本央行总裁黑田东彦表示，能源成本降低可能使消费者物价年增率转为负值，但这不会影响通胀率随着经济复苏而上涨的趋势。这暗示他认为没有扩大刺激政策的迫切需要。他表示，薪资改善及经济成长前景将会支撑通胀预期。

**澳洲**

澳洲央行会议记录显示，央行降息大门仍然敞开，但认为3月维持政策不变是谨慎选择，因在极低利率环 境下家庭行为存在不确定性。

**其他央行**

瑞典央行将指标利率下调0.15个百分点至负0.25%，并扩大其资产购买计划，以抗击通缩的威胁，这令市场突感意外，因该行动发生在常规的货币政策会议时间表以外。瑞典央行称将购买300亿瑞典克朗公债，此前该央行已经完成了100亿克朗的购买。

丹麦央行总裁罗德称，丹麦克朗没有被“低估”，并重申其扞卫已实施30年之久的钉住汇率制度的承诺，“我们还没有找到利率的下限”。

俄罗斯央行下调指标贷款利率，为今年来第二次下调，央行将对经济下滑的关切置于高通胀担忧之上。俄罗斯央行将指标利率下调1个百分点至14%，央行总裁纳比乌里娜表示，近期经济数据显示经济仍面临放缓风险。

印尼央行一如预期宣布维持利率在7.50%不变。印尼央行称，利率水平与抑制通胀和经常帐赤字的措施保持一致。央行亦维持隔夜存款工具(FASBI)利率及贷款工具利率不变，分别为5.50%及8.00%。 (完)

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