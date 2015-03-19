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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:50 BJT

台湾股市：盘中上涨创逾七年高位，受美联储声明影响

路透台北3月19日 - 台湾股市周四盘中上涨0.6%，至逾七年高位，而
台币则急升，在美联储政策会议后，市场预期美国将较晚开始升息，且步
伐缓慢。
    
    0130GMT时，加权股价指数 升至9,708.71点，上日收升1.2%。
    
    权重股涨幅居前。台积电 上涨0.3%，群创光电 和
友达 双双上涨约1%。(完)

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