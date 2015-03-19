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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元收盘很关键，事关短线前景

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    * 如果收在纽约盘高点和20日移动均线1.5155/60上方，将形成多头
反转
    * 动能指标与五日移动均线筑底，20日波林格区间，10和20日均线向
下
    * 收盘很关键，如果收在1.5160下方，则预示进入盘整。收在上方则
看涨
    * 1.4895与1.5008分别是初步支撑/阻力位
    * 图表：link.reuters.com/xyx34w

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校　戴素萍)

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