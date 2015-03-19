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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆遇到阻力，因买盘回归较迟

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    * 从120.30跌至119.67令人关注，买盘回归
    * 走势仍然波动，但低位处的日本买盘可观，美元回到120.00上方
    * 直至119.50仍可能有买兴，上档阻力在120.30
    * 方向仍然不定，向下或向上都仍有可能
    * 120.30有一些停止单，下方停止单在119.50下方, 119.25, 119.00

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校　戴素萍)

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