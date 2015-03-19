瑞士利率：央行料按兵不动，重点通过口头干预压低瑞郎

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)曾称有进一步降息的空间，但分析师认为，该行将警惕利率在零线以下走得太远。

“瑞士央行的降息空间是有限的，”St. Galler Kantonalbank投资长Thomas Stucki表示，“明智的做法是保存弹药，在有必要时或时机成熟时开枪。”

瑞郎兑欧元 目前报在1.06瑞郎左右。如果严重依赖对欧元区出口的瑞士经济今年陷入衰退，那么瑞士央行采取行动的压力可能会越来越大。瑞士智库KOF预计2015年瑞士国内生产总值(GDP)整体下滑0.5%。

分析师称，降息太多可能会导致现金囤积，而资本管控如果过于严厉，则可能伤害瑞士金融业。

瑞士信贷经济研究部门主管Oliver Adler表示，瑞士央行首先会进行口头干预。该央行曾表示，必要时仍将在汇市积极行动以打压瑞郎。