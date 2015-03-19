瑞士利率：央行料按兵不动，重点通过口头干预压低瑞郎

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)曾称有进一步降息的空间，但分析师认为，该行将警惕利率在零线以下走得太远。
“瑞士央行的降息空间是有限的，”St. Galler Kantonalbank投资长Thomas Stucki表示，“明智的做法是保存弹药，在有必要时或时机成熟时开枪。”
瑞郎兑欧元 目前报在1.06瑞郎左右。如果严重依赖对欧元区出口的瑞士经济今年陷入衰退，那么瑞士央行采取行动的压力可能会越来越大。瑞士智库KOF预计2015年瑞士国内生产总值(GDP)整体下滑0.5%。
分析师称，降息太多可能会导致现金囤积，而资本管控如果过于严厉，则可能伤害瑞士金融业。
瑞士信贷经济研究部门主管Oliver Adler表示，瑞士央行首先会进行口头干预。该央行曾表示，必要时仍将在汇市积极行动以打压瑞郎。
“央行将通过暗示瑞郎依然高估的方式来做到这一点，而且可能会采取进一步干预举措，”他表示。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 杜明霞)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。