《中国企业债发行日程表》--3月19日

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *贵阳白云 10 7 3/26簿记建档 上限8.00% AA- 3/27-4/2 中航证券 工业发展投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *陕西黄河 7 6 -- 上限8.78% AA 3/27-4/2 西部证券 矿业集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/陕西龙门钢铁集团提供担保) ========================================================================================= 乳山市城 10 7 3/13簿记建档 6.17% AA 3/16-3/20 民族证券 市国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 3/13簿记建档 6.17% AA 3/16-3/20 信达证券 国有资产投资 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 南通苏通 9 7 3/17簿记建档 6.20% AA 3/18-3/20 中信建投证券 科技产业园控股发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 阜新市城 8 7 3/17簿记建档 6.18% AA 3/18-3/20 国开证券 市基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 遂宁市富 9 7 3/16簿记建档 6.39% AA 3/17-3/23 国开证券 源实业 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 吐鲁番地区 12 7 3/18簿记建档 *6.20% AA 3/19-3/23 国海证券 国有资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 三门县国有 3 7 3/17簿记建档 6.80% AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 中国有色 30 10 3/19簿记建档 *5.30% AAA 3/20-3/24 国泰君安证券 矿业集团 ========================================================================================= 丰县城市 10 7 3/19簿记建档 上限7.50% AA 3/20-3/24 东北证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 岳阳市洞 10 7 3/19簿记建档 上限6.80% AA 3/20-3/24 海通证券 庭新城投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 沈阳大东 7 7 3/19簿记建档 上限7.78% AA 3/20-3/24 广发证券 国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新泰市统 10 7 -- *上限7.50% AA 3/23-3/25 东方花旗证券 筹城乡发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 成都市兴 6 7 3/19簿记建档 上限7.98% AA 3/20-3/26 国金证券 城建实业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 玉环县交 5 7 3/19簿记建档 上限7.10% AA 3/20-3/26 国信证券 通投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴县柯岩 8 7 3/23簿记建档 -- AA 3/24-3/26 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广安发展 12 7 3/23簿记建档 -- AA 3/24-3/26 广发证券 建设集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 宁波梅山 8 7 3/20簿记建档 *上限7.97% AA 3/23-3/27 财通证券 岛开发投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 九江市置 12 7 3/20簿记建档 *上限7.28% AA 3/23-3/27 华林证券 地投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 开封新区 8 7 3/20簿记建档 *上限6.50% AA 3/23-3/27 长江证券 基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 宜春市创 10 7 3/20簿记建档 上限8.58% AA 3/23-3/27 国金证券 业投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 四川天盈实业 8 7 3/24簿记建档 -- AA 3/25-3/27 国泰君安证券