《中国企业债发行日程表》--3月19日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *贵阳白云 10 7 3/26簿记建档 上限8.00% AA- 3/27-4/2 中航证券 工业发展投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *陕西黄河 7 6 -- 上限8.78% AA 3/27-4/2 西部证券 矿业集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/陕西龙门钢铁集团提供担保) ========================================================================================= 乳山市城 10 7 3/13簿记建档 6.17% AA 3/16-3/20 民族证券 市国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 3/13簿记建档 6.17% AA 3/16-3/20 信达证券 国有资产投资 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 南通苏通 9 7 3/17簿记建档 6.20% AA 3/18-3/20 中信建投证券 科技产业园控股发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 阜新市城 8 7 3/17簿记建档 6.18% AA 3/18-3/20 国开证券 市基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 遂宁市富 9 7 3/16簿记建档 6.39% AA 3/17-3/23 国开证券 源实业 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 吐鲁番地区 12 7 3/18簿记建档 *6.20% AA 3/19-3/23 国海证券 国有资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 三门县国有 3 7 3/17簿记建档 6.80% AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 中国有色 30 10 3/19簿记建档 *5.30% AAA 3/20-3/24 国泰君安证券 矿业集团 ========================================================================================= 丰县城市 10 7 3/19簿记建档 上限7.50% AA 3/20-3/24 东北证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 岳阳市洞 10 7 3/19簿记建档 上限6.80% AA 3/20-3/24 海通证券 庭新城投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 沈阳大东 7 7 3/19簿记建档 上限7.78% AA 3/20-3/24 广发证券 国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新泰市统 10 7 -- *上限7.50% AA 3/23-3/25 东方花旗证券 筹城乡发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 成都市兴 6 7 3/19簿记建档 上限7.98% AA 3/20-3/26 国金证券 城建实业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 玉环县交 5 7 3/19簿记建档 上限7.10% AA 3/20-3/26 国信证券 通投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴县柯岩 8 7 3/23簿记建档 -- AA 3/24-3/26 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广安发展 12 7 3/23簿记建档 -- AA 3/24-3/26 广发证券 建设集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 宁波梅山 8 7 3/20簿记建档 *上限7.97% AA 3/23-3/27 财通证券 岛开发投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 九江市置 12 7 3/20簿记建档 *上限7.28% AA 3/23-3/27 华林证券 地投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 开封新区 8 7 3/20簿记建档 *上限6.50% AA 3/23-3/27 长江证券 基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 宜春市创 10 7 3/20簿记建档 上限8.58% AA 3/23-3/27 国金证券 业投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 四川天盈实业 8 7 3/24簿记建档 -- AA 3/25-3/27 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 邛崃建设 8 7 3/24簿记建档 -- AA- 3/25-3/27 银河证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保） ========================================================================================= 包头科教 6 7 3/24簿记建档 上限8.38% AA 3/25-3/27 平安证券 实业发展 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 株洲今添 16 7 -- -- AA 3/25-3/27 国海证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金） 中信建投证券 ========================================================================================= 怀化经济 7 7 3/25簿记建档 上限8.63% AA 3/26-3/27 首创证券 开发区开发建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 常熟东南 8 7 3/25簿记建档 -- AA 3/26-3/30 中信建投证券 资产经营投资 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 文登金滩 7 4 3/23簿记建档 -- AA 3/24-3/26 齐鲁证券 投资管理 （中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保/
附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= *乌鲁木齐 6 4 3/26簿记建档 上限6.90% AA 3/27-4/1 申万宏源证券 经济技术开发区建设发展总公司 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 西宁经济技术 5 4 3/25簿记建档 -- AA 3/26-3/30 平安证券 开发区投资控股集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。