《全球重要经济事件一览表》--3月19日-3月26日

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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3月19日(四)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会听证会就“检查地区央行的管理方式”发表证词(1400)。
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在BizClub午餐会中发表演说(1350)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将参加国会金融委员会的公开听证会，主题为现金操作的未来发展(0800)。
东京--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。
法兰克福--德国央行委员会成员Carl-Ludwig Thiele就“2014年德国支付行为”发表演说(0900)。
布鲁塞尔--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)。
苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估(0830)。
奥斯陆--挪威央行政策制定委员会举行利率会议(0900)。
3月20日(五)
美国阿森斯--亚特兰大联储总裁洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。
华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会(1530)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。
柏林--德国央行副总裁Claudia Buch就“金融分裂与宏观审慎管理的角色”发表演说(0800)。
3月23日(一)
巴黎--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在全球独立中心(Global Interdependence Center)“后危机时代的新政策”会议上发表演讲(0815)。
蒙特内哥罗波德戈里察--欧洲央行执委科尔在庆祝蒙特内哥罗央行、欧盟执委会与欧洲央行合作计划完成的活动中发表演说(1000)。
纽约--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲(1530)。
3月24日(二)
伦敦--英国央行召开金融政策委员会会议。
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加由“金融城之周”(City Week)主办的国际金融服务论坛，参与主题为“国际货币政策走向及其对全球经济复苏的影响”的小组讨论会(0905)，美国圣路易斯联储总裁布拉德参加同一小组讨论(1005)。
悉尼--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)对澳洲经济学家就经济前景发表演说(0200)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加澳洲证券投资委员会(ASIC)2015年年度论坛小组讨论会。
3月25日(三)
悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0300)。
赫尔辛基--欧洲央行成员与芬兰央行总裁利卡宁将就货币政策与全球经济召开记者会(0900)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特参加2015年CityWeek国际金融服务论坛以“全球经济复苏--诸多部分组成的传说”为主题的小组讨论。这项论坛由City & Financial Global Ltd组织(1025)。
伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就当前经济情况与货币政策发表演说(1030)。
加拿大基隆拿--加拿大央行副总裁连恩做报告，做为该行地区推广计划的一部份(1930)。
3月26日(四)
海南岛--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、前法国财长法兰(Jean-Pierre Raffarin)、中国央行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller以及亚洲开发银行(ADB)副行长Stephen Groff等人将出席。
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就货币政策发表演说(1700)。
法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就经济与货币政策发表公开演讲(0835)。
底特律--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加教育国际投资大会，谈论货币政策与经济前景(1300)。
伦敦--加拿大央行总裁波洛兹举行记者会(1445)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券