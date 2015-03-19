企业结盟：康师傅与星巴克合作，拓中国60亿美元即饮咖啡和功能饮料市场

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透香港3月19日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周四宣布，已与美国星巴克 订立协议，公司将在中国大陆生产及分销星巴克品牌的即饮饮料，而星巴克则负责产品开发及品牌经营，冀在中国60亿美元即饮咖啡和功能饮料市场中分一杯羹。
康师傅的声明称，与星巴克的这项合作，将依托双方优势，把全部星巴克即饮饮料産品线带入中国市场，并强化本地化的创新能力，以满足中国顾客的需要。
目前中国即饮咖啡和功能饮料市场规模达60亿美元，根据2014年欧睿调研结果，预计未来三年将进一步增长20%。
中国是星巴克在美国以外发展最快的市场。目前，星巴克在中国近90个城市运营着超过1,500家门店，拥有逾2.5万名员工。至于台资的康师傅在中国大陆地区拥有领先的生産技术设备及渠道资源，公司表示与星巴克的咖啡专长及强大品牌认知度相结合，爲双方带来新的市场机遇。
星巴克及康师傅计划2016年在中国生产并上市现有及新口味的瓶装星冰乐饮品，之后并会推出更多新产品。
康师傅早盘中段股价涨2.83%，报18.88港元，优于大市恒生指数 1%的涨幅。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券