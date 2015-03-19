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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 10:06 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆空头占上风，但优势较小

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    * 欧元/日圆承压，交易商再度倾向卖出
    * 稍早升至130.76日圆，遇到较大卖压，跌至129.95
    * 小时一目均衡转换线130.08跌穿，基准线129.97短暂跌穿
    * 下一道支撑位在129.39的日线转换线，以及129.21的200小时移动
均线
    * 阻力位在130.80前方，以及131.80的日线基准线

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 龚芳)

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