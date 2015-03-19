更新版 1-台湾汇市：台币盘初走扬，美联储会议会后声明令亚币急升

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 美联储会议会后声明令亚币急升
* 台币盘中升至逾二周高位 (新增交易员说法及细节)
路透台北3月19日 - 台币兑美元 周四盘初走强，美联储会议声明后随亚币趋扬升。汇银人士表示，亚股表现强劲，外资盘初急抛美元令台币升至逾二周高位。
台币盘中升至31.330的高位，台币盘中的前高是3月4日的31.310。汇银人士指出，盘初外资的美元卖压涌现，令台币急升逾3角以上升破31.4的关卡，但随后进口商也入场买汇，令台币升势放缓。
〞出口商没有什么出来，可能之前31.6-31.7卖了很多。〞一型商银交易员说。
他们也表示，外资目前仍有汇入的压力，只不过今年以来外资大量的汇入买超台股，外界认为后续的外资汇入力道可能不会再太强劲。
至于央行的动态，二位交易员说，今日盘初为止央行对急升的台币走势并未置评，也少见实际干预市场的买卖。
本地时间1100，韩元 盘初升势凶猛至1,112.4，上日收在1,129.9；台币同时则升2.45角报31.405。
同时间，台股 升0.88%报9,738.20点。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。
美元周三全线重挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能早至6月就升息，但大幅下调未来几年的利率路径预估，并调降了美国经济前景预估。
市场人士预估，今日台币实质交易将在31.33-31.43间交投。早盘主要交易区间落在31.330-31.443；上交易日区间则在31.535-31.574。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点由价平转为小幅折价。一个月远汇报价 暂在31.364/31.380左右，上日纽约盘收在31.255。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.330-31.430
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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