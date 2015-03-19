更新版 1-台湾汇市：台币盘初走扬，美联储会议会后声明令亚币急升

* 美联储会议会后声明令亚币急升

* 台币盘中升至逾二周高位 (新增交易员说法及细节)

路透台北3月19日 - 台币兑美元 周四盘初走强，美联储会议声明后随亚币趋扬升。汇银人士表示，亚股表现强劲，外资盘初急抛美元令台币升至逾二周高位。

台币盘中升至31.330的高位，台币盘中的前高是3月4日的31.310。汇银人士指出，盘初外资的美元卖压涌现，令台币急升逾3角以上升破31.4的关卡，但随后进口商也入场买汇，令台币升势放缓。

〞出口商没有什么出来，可能之前31.6-31.7卖了很多。〞一型商银交易员说。

他们也表示，外资目前仍有汇入的压力，只不过今年以来外资大量的汇入买超台股，外界认为后续的外资汇入力道可能不会再太强劲。

至于央行的动态，二位交易员说，今日盘初为止央行对急升的台币走势并未置评，也少见实际干预市场的买卖。

本地时间1100，韩元 盘初升势凶猛至1,112.4，上日收在1,129.9；台币同时则升2.45角报31.405。

同时间，台股 升0.88%报9,738.20点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。

美元周三全线重挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能早至6月就升息，但大幅下调未来几年的利率路径预估，并调降了美国经济前景预估。

市场人士预估，今日台币实质交易将在31.33-31.43间交投。早盘主要交易区间落在31.330-31.443；上交易日区间则在31.535-31.574。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点由价平转为小幅折价。一个月远汇报价 暂在31.364/31.380左右，上日纽约盘收在31.255。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.330-31.430

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