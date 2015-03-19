美国政经：国会不批准IMF改革将是“非常危险的”--财长杰克卢

路透华盛顿3月18日 - 美国财政部长杰克卢周三表示，国会若不批准国际货币基金组织(IMF)的改革，将是“很危险的”，会限制美国在中国主导成立亚洲基础设施投资银行(简称亚投行，AIIB)这类事情上发挥自己的影响力。

但一位共和党议员对国会今年批准这些改革措施表示怀疑。因此，IMF在没有美国参与的情况下采取行动的可能性增大。

杰克卢在美国众议员一个委员会的听证会上表示，美国对于IMF改革拖后腿，正在让其他国家质疑美国对国际机构的承诺，使之陷入被动。

“我认为从战略上看，这是非常危险的事；我想这是一个错误，”他并补充说，批准IMF改革计划，美国在要求别人接受其对亚投行问题的看法时将有更多筹码。

德国、法国和意大利已经步英国后尘，表示将加入中国主导成立的亚投行，尽管华盛顿以环境和人权标准为理由阻挠成立这家银行。

众议院国务与外交事务拨款小组(House State and Foreign Operations Appropriations Subcommittee)主席Kay Granger表示，她不相信国会将通过IMF改革计划。国会预算办公室目前估计这些改革的成本为31亿美元。杰克卢出席了这个小组的听证会。

Granger对路透发表评论时亦称，奥巴马政府对她所担忧的问题一直反应迟缓。(完)