美国政经：国会不批准IMF改革将是“非常危险的”--财长杰克卢

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透华盛顿3月18日 - 美国财政部长杰克卢周三表示，国会若不批准国际货币基金组织(IMF)的改革，将是“很危险的”，会限制美国在中国主导成立亚洲基础设施投资银行(简称亚投行，AIIB)这类事情上发挥自己的影响力。
但一位共和党议员对国会今年批准这些改革措施表示怀疑。因此，IMF在没有美国参与的情况下采取行动的可能性增大。
杰克卢在美国众议员一个委员会的听证会上表示，美国对于IMF改革拖后腿，正在让其他国家质疑美国对国际机构的承诺，使之陷入被动。
“我认为从战略上看，这是非常危险的事；我想这是一个错误，”他并补充说，批准IMF改革计划，美国在要求别人接受其对亚投行问题的看法时将有更多筹码。
德国、法国和意大利已经步英国后尘，表示将加入中国主导成立的亚投行，尽管华盛顿以环境和人权标准为理由阻挠成立这家银行。
众议院国务与外交事务拨款小组(House State and Foreign Operations Appropriations Subcommittee)主席Kay Granger表示，她不相信国会将通过IMF改革计划。国会预算办公室目前估计这些改革的成本为31亿美元。杰克卢出席了这个小组的听证会。
Granger对路透发表评论时亦称，奥巴马政府对她所担忧的问题一直反应迟缓。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)