更新版 1-路透专访：弱势日圆不会导致美国与日本发生货币战--前IMF副总裁

日圆下跌增强了出口产品竞争力，使出口企业赚得钵满盆盈，但同时也提高了进口成本。

筱原尚之表示，日圆走软对总体经济而言是有利的，但政策制定者也要观察各行业所受到的影响。

他预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)要到秋季或更晚才会升息；美元进一步上涨将引起对新兴市场震荡的更多忧虑，而不是日圆的影响。

他说，日本在2017年之前可能不会实现央行通胀目标2%，但日本央行现在不必扩大货币刺激。

筱原尚之表示，日本央行不应执着于用两年时间实现通胀目标，而是将其当做一个中期目标。