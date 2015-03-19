更新版 1-路透专访：弱势日圆不会导致美国与日本发生货币战--前IMF副总裁

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
日圆下跌增强了出口产品竞争力，使出口企业赚得钵满盆盈，但同时也提高了进口成本。
筱原尚之表示，日圆走软对总体经济而言是有利的，但政策制定者也要观察各行业所受到的影响。
他预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)要到秋季或更晚才会升息；美元进一步上涨将引起对新兴市场震荡的更多忧虑，而不是日圆的影响。
他说，日本在2017年之前可能不会实现央行通胀目标2%，但日本央行现在不必扩大货币刺激。
筱原尚之表示，日本央行不应执着于用两年时间实现通胀目标，而是将其当做一个中期目标。
“仅仅确立一个2%的通胀目标，并承诺尽一切可能实现这一目标，这种做法并不能让市场信服，”他补充说，“要让市场相信你的话，就得设定一个从市场角度来看切实可行的目标。”(完) (编译 李婷仪/王颖；审校 郑茵/艾茂林)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)